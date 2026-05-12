कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बढ़ी मुश्किलें! जीतू पटवारी समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं पर FIR, जानिए पूरा मामला?

Jitu Patwari Fir News: मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. छतरपुर के ढोडन बांध में विस्थापित आदिवासी किसानों से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हो गई है. वन विभाग ने बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

बता दें कि आज जीतू पटवारी ढोडन बांध क्षेत्र में केन-बेतवा परियोजना से विस्थापित आदिवासी किसानों से मिलने पहुंचे थे. वन विभाग के मुताबिक, बांध क्षेत्र में बैरिकेड लगाया गया था और प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश किया गया. आरोप है कि बैरिकेड के बगल से निकलकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27 सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है. वहीं वीडियो ग्राफी के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है.

इन धाराओं में कार्रवाई

वन विभाग के एडी देवेंद्र अहिरवार सिंह ने बताया कि जीतू पटवारी और उनके साथ मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह कोर एरिया है, जहां प्रवेश प्रतिबंधित है, इसलिए बैरिकेडिंग की गई थी. उन्होंने बताया कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की धारा 27, 30 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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सोमवार को पन्ना में मिले

इससे पहले सोमवार को पन्ना जिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रूंज डैम परियोजना और मजगवां डैम परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने विस्थापितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इतना ही नहीं, उन्होंने मुआवजे तथा विस्थापन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए. जीतू पटवारी ने कहा कि प्रभावित परिवारों के साथ मुआवजे के नाम पर छलावा हुआ है और उन्हें नियमों के अनुसार अधिकार नहीं मिले. उन्होंने आदिवासियों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी.

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