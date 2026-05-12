Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3214571
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछतरपुर

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बढ़ी मुश्किलें! जीतू पटवारी समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं पर FIR, जानिए पूरा मामला?

Chhatarpur Jitu Patwari News: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. दरअसल, जीतू पटवारी समेत दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

Written By  Harish Gupta|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 12, 2026, 06:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhatarpur Jitu Patwari News
Chhatarpur Jitu Patwari News

Jitu Patwari Fir News: मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. छतरपुर के ढोडन बांध में विस्थापित आदिवासी किसानों से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हो गई है. वन विभाग ने बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

बता दें कि आज जीतू पटवारी ढोडन बांध क्षेत्र में केन-बेतवा परियोजना से विस्थापित आदिवासी किसानों से मिलने पहुंचे थे. वन विभाग के मुताबिक, बांध क्षेत्र में बैरिकेड लगाया गया था और प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश किया गया. आरोप है कि बैरिकेड के बगल से निकलकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27 सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है. वहीं वीडियो ग्राफी के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है.

इन धाराओं में कार्रवाई 
वन विभाग के एडी देवेंद्र अहिरवार सिंह ने बताया कि जीतू पटवारी और उनके साथ मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह कोर एरिया है, जहां प्रवेश प्रतिबंधित है, इसलिए बैरिकेडिंग की गई थी. उन्होंने बताया कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की धारा 27, 30 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः पन्ना में भावुक हुए जीतू पटवारी, आदिवासियों ने रो-रोकर सुनाया दर्द; मुआवजे पर सरकार को घेरा

सोमवार को पन्ना में मिले
इससे पहले सोमवार को पन्ना जिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रूंज डैम परियोजना और मजगवां डैम परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने  विस्थापितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इतना ही नहीं, उन्होंने मुआवजे तथा विस्थापन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए. जीतू पटवारी ने कहा कि प्रभावित परिवारों के साथ मुआवजे के नाम पर छलावा हुआ है और उन्हें नियमों के अनुसार अधिकार नहीं मिले. उन्होंने आदिवासियों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhatarpur news

Trending news

Mandsaur News
...जब थानेदार ने विधायक को ही गिना दिए नियम, मंदसौर थाने में हाई-वोल्टेज ड्रामा
betul news
हॉस्टल में कम खाने का विरोध करने पर 2 छात्र बाहर, कलेक्ट्रेट में भारी हंगामा
khandwa news
पीएम की अपील भूल गए मंत्री जी? काफिले में 15 गाड़ियां देख भड़की कांग्रेस, मचा बवाल
Mohan Yadav
असम में नई सरकार का आगाज: शपथ ग्रहण में पहुंचे CM मोहन यादव, हिमंता सरमा को दी बधाई
jabalpur news
जबलपुर में दर्दनाक हादसा, रामसागर तालाब में नहाने गए दो युवक डूबे...
indore news
इंदौर में गहराया जल संकट, पानी को लेकर मटके के साथ अनोखा प्रदर्शन, पार्षद ने की मांग
Panna news
पन्ना में शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, 4 महीने पहले रिटायर हुए शिक्षक को थमाया नोटिस
neet ug 2026
NEET UG में MP के कितने छात्र? पेपर रद्द होने से बढ़ी टेंशन, अब आगे क्या होगा
bhind road accident news
दंदरौआ धाम मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, लोडिंग वाहन पेड़ से टकराई, 3 की मौत
Alirajpur news
'मनसूह' है एमपी का ये सरकारी डाक बंगला! जिस भी विधायक ने लिया वो नहीं रहा दुनिया में