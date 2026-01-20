Advertisement
Madhya Pradesh - MP

'हनुमान जी को बुलाइए मुझे मिलना है...' जब धीरेंद्र शास्त्री से बच्चे ने कही ये बात, हंसकर लोटपोट हुई जनता

Dhirendra Shastri News: बागेश्वर बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मासूमियत भरी बातें करता दिख रहा है, जिसे देखकर दर्शक हंस पड़े.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:12 PM IST
Dhirendra Shastri Funny Moment: बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा स्टेज पर पहुंचता है और अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेता है. बच्चे ने पहले धीरेंद्र शास्त्री से ज़िद की कि वे उसे भगवान हनुमान से मिलवाएं और फिर अपने पिता की शिकायत करने लगा. बच्चे ने कहा कि उसके पिता सारा दिन फोन पर रहते हैं और उससे लड़ते हैं. बच्चे की तुतलाती शिकायतें और धीरेंद्र शास्त्री के मज़ाकिया अंदाज़ ने पूरी सभा को हंसी से भर दिया. 

धीरेंद्र शास्त्री से बच्चे ने की जिद!
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चा स्टेज के पास आता है और सीधे शास्त्री जी से पूछता है कि क्या हनुमान जी उनके साथ रहते हैं. जब शास्त्री जी हां में जवाब देते हैं, तो बच्चा ज़िद करता है " हनुमान जी को बुलाइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं." बच्चे की इस मासूम रिक्वेस्ट पर धीरेंद्र शास्त्री और वहां मौजूद हजारों लोग हंस पड़े.

बच्चे ने बाबा से की अपने पिता की शिकायत
हंसी यहीं नहीं रुकी. इसके बाद बच्चे ने अपने ही पिता की पोल खोल दी. उसने बड़े भोलेपन से धीरेंद्र शास्त्री को बताया कि उसके पिता बहुत गंदे हैं क्योंकि वे सारा दिन फोन चलाते हैं, उससे लड़ते हैं और उसे खाना भी नहीं खिलाते. बच्चे की यह सीधी-सादी शिकायत सुनकर धीरेंद्र शास्त्री ने मज़ाक में पूछा, "तुम्हारे पिता कहां हैं? उन्हें स्टेज पर बुलाओ!"

लोगों को खूब पसंद आ रहा वीडियो
धीरेंद्र शास्त्री जी के कहने पर, बच्चे ने माइक लिया और अपने पिता को आवाज़ दी, "पापा, यहां आओ!" जब पिता स्टेज पर पहुंचे तो धीरेंद्र शास्त्री ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में मज़ाक में उनकी क्लास लगाई और सलाह दी कि वे मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल करें और अपने बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिताएं.  यह वीडियो लोगों के चेहरे पर हंसी और सुकून ला रहा है. बच्चे की मासूमियत और बाबा बागेश्वर का सहज अंदाज़ लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

