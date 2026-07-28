छतरपुर अस्पताल में बड़ी लापरवाही! लिफ्ट के पास गैलरी में महिला का प्रसव, परिजनों के गंभीर आरोप

Chhatarpur News: छतरपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. राजनगर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव से प्रसव पीड़ा में गर्भवती महिला को परिजन निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे. आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद समय पर डॉक्टर, नर्स और स्टाफ नहीं मिला. परिजनों का कहना है कि करीब 10 से 15 मिनट तक मदद के लिए भटकने के बावजूद किसी ने तत्काल ध्यान नहीं दिया. इसी दौरान प्रसूता को लिफ्ट की ओर ले जाया जा रहा था, तभी गैलरी में ही उसकी डिलीवरी हो गई.