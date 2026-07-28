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छतरपुर अस्पताल में बड़ी लापरवाही! लिफ्ट के पास गैलरी में महिला का प्रसव, परिजनों के गंभीर आरोप

Chhatarpur District Hospital News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल में प्रसव पीड़ा से पहुंची महिला की कथित तौर पर समय पर इलाज नहीं मिलने से लिफ्ट के पास ही डिलीवरी हो गई. परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया.

Written ByHarish GuptaEdited ByManish kushawah
Published: Jul 28, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:59 PM IST
छतरपुर अस्पताल में बड़ी लापरवाही! लिफ्ट के पास गैलरी में महिला का प्रसव, परिजनों के गंभीर आरोप
Image Credit: ZEE MEDIA

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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