छतरपुर अस्पताल में बड़ी लापरवाही! लिफ्ट के पास गैलरी में महिला का प्रसव, परिजनों के गंभीर आरोप

राज्य चुनें
Chhatarpur News: छतरपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. राजनगर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव से प्रसव पीड़ा में गर्भवती महिला को परिजन निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे. आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद समय पर डॉक्टर, नर्स और स्टाफ नहीं मिला. परिजनों का कहना है कि करीब 10 से 15 मिनट तक मदद के लिए भटकने के बावजूद किसी ने तत्काल ध्यान नहीं दिया. इसी दौरान प्रसूता को लिफ्ट की ओर ले जाया जा रहा था, तभी गैलरी में ही उसकी डिलीवरी हो गई.
परिजन रोहित अवस्थी ने बताया कि प्रसूता अरुणा यादव, पति बाबूलाल यादव, को लेकर वे प्रतापपुरा से निजी कार से जिला अस्पताल पहुंचे थे. उनका आरोप है कि अस्पताल में कोई डॉक्टर या कर्मचारी समय पर नहीं मिला. कई बार पूछने के बाद भी किसी ने सही जानकारी नहीं दी और वे ऊपर-नीचे भटकते रहे. इस बीच महिला दर्द से तड़पती रही और आखिरकार लिफ्ट के पास ही बच्चे को जन्म देना पड़ा. परिजनों का कहना है कि यदि समय पर स्टाफ मिल जाता तो यह स्थिति नहीं बनती.
नवजात का चल रहा उपचार
घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन व स्टाफ पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की. परिजनों का कहना है कि अस्पताल में प्रसूता की समय पर देखभाल नहीं होने से मां और नवजात दोनों की जान जोखिम में पड़ सकती थी. घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने प्रसूता और नवजात को भर्ती कर उपचार शुरू कराया. फिलहाल दोनों की देखरेख अस्पताल में की जा रही है.
मरीजों को हो रही परेशानी
मामले में सिविल सर्जन डॉ. शरद चौरसिया ने बताया कि मरीज पहले राजनगर में दिखाया गया था और बाद में निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचा. उन्होंने माना कि वर्तमान व्यवस्था में मरीज को नीचे से ऊपर तक जाना पड़ता है, जिससे कुछ परेशानी होती है. उन्होंने कहा कि अब व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. नई बिल्डिंग में गायनी इमरजेंसी को ग्राउंड फ्लोर पर संचालित करने की योजना है, ताकि प्रसूता को ऊपर-नीचे नहीं जाना पड़े और अस्पताल पहुंचते ही तत्काल इलाज मिल सके.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!