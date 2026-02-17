पति ने बेरहमी से पीटा, घला गोंटा फिर पेट्रोल डालकर जलाया..झुलसी हालत में पत्नी पहुंची थाने; कहा- FIR मत करना

MP News: छतरपुर की एक महिला को उसके पति ने जान से मारने की कोशिश की है. महिला को पीटा गया, घला गोंटा गया उसपर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई. बावजूद इसके झुलसे शरीर के साथ महिला थाने पहुंचती है और पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की गुहार लगाती है.
Trending Photos
Chhatarpur News: जरा सोचिए कि एक महिला जिसके पति ने उसे हद पार पताड़ित किया, जान से मारने की कोशिश की, तड़पा-तड़पा कर उसे पीटता रहा..ऐसे पति को बचाने के लिए पीड़ित पत्नी अब थाने में गुहार लगा रही है. ऐसे मामले रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं क्योंकि आज की महिलाएं जहां आत्मनिर्भरता और अपने आत्मसम्मान की बात करती हैं वहीं छतरपुर की पीड़ित महिला की ये गुहार हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. आखिर क्यों ये महिला अपने आरोपी पति को बचाना चाहती है?
महिला के साथ बर्बरता
मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर के चंद्रपुर इलाके का है. यहां एक आरोपी पति ने अपनी पत्नी बुरी तरह से प्रताड़ित किया. पहले उसे बेरहमी से पीटा फिर गला घोंटकर जान लेने की कोशिश और अंत में महिला पर पेट्रोस डालकर आग लगा दी. महिला दर्द से करहाती रही लेकिन आरोपी को ना उसी चीख सुनाई दे रही थी ना ही उसका दर्द महसूस हो रहा था. आग की लपटों से महिला का शरीर बुरी तरह से झुलस गया था बरहाल वो किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर निकली और पूरी रात घास के ढेर में छिपी रही.
पुलिस से लगाई पति को बचाने की गुहार
रात भर घास के ढेर में छिपी महिला झुलसा शरीर और असहनीय दर्द से तड़प रही थी बावजूद इसके वो 4 किमी का सफर तय कर पुलिस थाने पहुंची जहां उसने पति के खिलाफ नहीं बल्कि पति के पक्ष में गुहार लगाई. पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है जहां इलाज के बाद उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है.
बच्चों के लिए किया सबकुछ
महिला ने अपना बयान दिया है कि उसके पति के खिलाफ FIR बिल्कुल भी न की जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके बच्चों का भविष्य अधंकार में डूब जाएगा. परिवार टूट जाएगा और आर्थिक सहारा भी खत्म हो जाएगा. पुलिस ने महिला की बात सुन ली है लेकिन ये स्पष्ट किया है कि कानून भी अपना काम करेगा. पहले फरार आरोपी की तलाशी की जाएगी जिसके बाद पुलिस कई मामलों में आगे की कार्रवाई कर सकती है. महिला की इच्छा का पूरा ध्यान रखा जाएगा लेकिन ऐसे अपराधों के मामले में कानून व्यवस्था का भी पालन होगा.
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.