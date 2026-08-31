चरित्र शंका में पति ने पत्नी को हंसिये से काटा, फिर उसी से अपनी भी गर्दन काटी, छतरपुर में फैली सनसनी

चरित्र शंका में पति ने पत्नी को हंसिये से काटा

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी पति की पहचान राजा बाबू केवट के रुप में हुई है. वह हाल ही में अपनी पत्नी, शियाप्यारी केवट को पन्ना जिले के मुहाना गांव (उसके मायके) से घर लाया था. बताया जा रहा है कि रात में पत्नी के चरित्र पर शक को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ. झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजा बाबू ने अपनी पत्नी पर हंसिये से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी पति ने उसी हंसिये से अपना गला भी काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिवार वाले उसे पहले जिला अस्पताल ले गए. लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया. सूचना मिलने पर बंसिया पुलिस मौके पर पहुंची और FSL व डॉग स्क्वाड की टीमों ने सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल की जांच की. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है.