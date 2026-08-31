चरित्र शंका में पति ने पत्नी को हंसिये से काटा, फिर उसी से अपनी भी गर्दन काटी, छतरपुर में फैली सनसनी

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छतरपुर जिले के बंसिया पुलिस स्टेशन इलाके के मोतीपुरवा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद भी जान देने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि, रात में पति-पत्नी के बीच इसी शक को लेकर झगड़ा हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई. गुस्से में आकर पति ने अपनी पत्नी पर तेज धार वाले हंसिये से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. गंभीर हालत में पति को जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया, जहां पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
चरित्र शंका में पति ने पत्नी को हंसिये से काटा
मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी पति की पहचान राजा बाबू केवट के रुप में हुई है. वह हाल ही में अपनी पत्नी, शियाप्यारी केवट को पन्ना जिले के मुहाना गांव (उसके मायके) से घर लाया था. बताया जा रहा है कि रात में पत्नी के चरित्र पर शक को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ. झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजा बाबू ने अपनी पत्नी पर हंसिये से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी पति ने उसी हंसिये से अपना गला भी काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिवार वाले उसे पहले जिला अस्पताल ले गए. लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया. सूचना मिलने पर बंसिया पुलिस मौके पर पहुंची और FSL व डॉग स्क्वाड की टीमों ने सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल की जांच की. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है.
जांच में जुटी पुलिस
परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि घटना के पीछे पारिवारिक विवाद है. हालांकि, विवाद की असली वजह की जांच की जा रही है.
एमपी से क्राइम की दूसरी खबर
इस बीच, ग्वालियर से भी क्राइम की एक खबर सामने आई है. यहां कंपू थाना क्षेत्र के इलाके में आने वाले कैंसर पहाड़ क्षेत्र में 16 साल की लड़की की हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गला घोंटकर हत्या करने के बाद लड़की का शव झाड़ियों में फेंक दिया गया था. मृतका की पहचान अवाड़पुरा निवासी अजमेरा खान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह कपड़ों की दुकान पर काम करने के लिए घर से निकली थी, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच चल रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है.
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