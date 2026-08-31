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चरित्र शंका में पति ने पत्नी को हंसिये से काटा, फिर उसी से अपनी भी गर्दन काटी, छतरपुर में फैली सनसनी

Chhatarpur News: छतरपुर जिले के बंसिया थाना क्षेत्र के मोतीपुरवा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक को लेकर हुए झगड़े के बाद हंसिये से हमला करके हत्या कर दी. मृतका हाल ही में पन्ना स्थित अपने मायके से वापस आई थी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 31, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:55 PM IST
चरित्र शंका में पति ने पत्नी को हंसिये से काटा, फिर उसी से अपनी भी गर्दन काटी, छतरपुर में फैली सनसनी

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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