'आई लव मोहम्मद' पर आई बाबा बागेश्वर की टिप्पणी, कड़े शब्दों में हिंदुओं को ही सुना दिया

Dhirendra Shastri Statement: पिछले कई दिनों से देश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर वाले मामले पर सियासत जोरों शोरों पर हैं. यह मामला अब मध्य प्रदेश में भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है. प्रदेश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गथे. वहीं उज्जैन में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए, इन पोस्टरों को हटवा दिया है. इस मामले पर बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने भी कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी दी है.

आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर मामले पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा पीछे दिए जा रहे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. वहीं धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग "सर तन से जुदा करने की धमकी या बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें इससे दिक्कत है. वहीं बाबा बागेश्वर ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी को भी हिंदुओ के त्योहारों को टारगेट करने का अधिकार नहीं है.

हिंदुओं को चेतावनी

उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. उन्होंने हिंदू समाज को कमजोर बताते हुए कहा कि वे अपने धर्म और त्योहारों की रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से खड़े नहीं हो रहे हैं. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि हिंदुओं को जागरूक करने और उन्हें सक्रिय करने के लिए वह जल्द ही राजधानी दिल्ली से मथुरा और वृंदावन तक एक यात्रा निकालेंगे. इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराना है. (रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

