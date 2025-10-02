Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2944579
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'आई लव मोहम्मद' पर आई बाबा बागेश्वर की टिप्पणी, कड़े शब्दों में हिंदुओं को ही सुना दिया

Poster Controversy: 'I love Mohammad' पोस्टर मामले पर बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जल्द ही राजधानी दिल्ली से मथुरा और वृंदावन तक एक यात्रा निकालेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आई लव मोहम्मद' पर आई बाबा बागेश्वर की टिप्पणी
'आई लव मोहम्मद' पर आई बाबा बागेश्वर की टिप्पणी

Dhirendra Shastri Statement: पिछले कई दिनों से देश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर वाले मामले पर सियासत जोरों शोरों पर हैं. यह मामला अब मध्य प्रदेश में भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है. प्रदेश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गथे. वहीं उज्जैन में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए, इन पोस्टरों को हटवा दिया है. इस मामले पर बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने भी कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी दी है. 

आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर मामले पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा पीछे दिए जा रहे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. वहीं धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग "सर तन से जुदा करने की धमकी या बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें इससे दिक्कत है. वहीं बाबा बागेश्वर ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी को भी हिंदुओ के त्योहारों को टारगेट करने का अधिकार नहीं है. 

हिंदुओं को चेतावनी
उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. उन्होंने हिंदू समाज को कमजोर बताते हुए कहा कि वे अपने धर्म और त्योहारों की रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से खड़े नहीं हो रहे हैं. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि हिंदुओं को जागरूक करने और उन्हें सक्रिय करने के लिए वह जल्द ही राजधानी दिल्ली से मथुरा और वृंदावन तक एक यात्रा निकालेंगे. इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराना है. (रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छतरपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhatarpur newsdhirendra shastri

Trending news

vijayadashami 2025
101 फीट का रावण का पुतला, रायपुर में कहां और कितने बजे होगा दहन?
MP Crime News
जब नींद में आई चीख…उमरिया में एसिड अटैक से झुलसी महिला, सन्न रह गया गांव
crime news
अकेली महिला देख 7 हैवानों ने किया गैंगरेप; पुलिस ने सड़कों पर निकाला जुलूस
mp news
चंबल ऑनर किलिंग कांड में बड़ा मोड़! जल्द सामने आएगा हत्याकांड का पूरा सच
chhattisgarh news
4 अक्टूबर को बस्तर आएंगे अमित शाह, दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे गृहमंत्री, जानिए
mp news
भोपाल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने परिवार को रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौत
mp news
दशहरे पर जलेगी बीमा कंपनी का रावण, सीहोर के किसानों ने खराब सोयाबीन से बनाया पुतला
mp news
पंडाल में नाचने से रोका तो बौखलाई बहू, पति और बेटे के साथ ससुर को उतारा मौत के घाट
Cough Syrup
अपने बच्चे को तो नहीं दे रहे ये 2 कफ सिरप, 6 बच्चों की मौत के बाद रोकी गई बिक्री
mp news
रावण दहन को लेकर आर-पार, ब्राह्मण समाज ने जताया विरोध, पुतले के सामने फोड़ी मटकियां
;