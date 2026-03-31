पिता करते थे मजदूरी, अब बेटा पहनेगा 'ब्लू जर्सी', आईसक्रीम बेचने वाले शहीद खान की टीम इंडिया में एंट्री; T-20 मुकाबलों में दिखाएंगे अपना दम

shaheed khan Indian cricketer from mp: वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है..ऐसा ही कुछ हुआ है क्रिकेटर शहीद खान के साथ भी. शहीद जो की दिव्यांग है उन्होंने कभी भी अपनी दिक्कतों का हवाला देते हुए अपने कदम पीछे नहीं किए बल्कि अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए दिन रात एक कर दिया. शहीद खान का सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है जहां वे कोलंबो में आयोजित होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की तरफ से खेलते नजर आएंगे.

कभी बेच करते थे आईसक्रीम

शहीद खान 32 साल के हैं और एमपी के छतरपुर जिले के ललपुर गांव के रहने वाले हैं. उनका जीवन हमेशा से ही संघर्षों से भरा रहा है. पिता मजदूरी करते थे और शहीद आईसक्रीम बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे. कच्चे मकान में रहने से लेकर सीमित संसाधनों में जीना और अपने सपने को पूरा करना भी एक कला है जिसमें शहीद खान ने बाजी मार ली है.

टीम इंडिया में ऐसे हुआ चयन

शाहिद खान शानदार गेंदबाज हैं. उनका चयन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हुआ है. टीम में उनका सिलेक्शन लगातार अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है. उम्मीद है कि शहीद आगे मैचेस में भी शानदार परफॉर्मेंस से भारत का नाम ऊंचा करेंगे.

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पूरे गांव में खुशी का माहौल

शहीद की इस उपलब्धि पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है. एक तरफ ग्रामीण इस खबर को सुनने के बाद खुशी से झूम उठे हैं तो वहीं शहीद के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. शहीद के पिता ने कहा कि ये पल उनके लिए बेहद ही सम्मानपूर्व है, बेटा देश के लिए खेलने जा रहा इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शहीद गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनेगा. अब टी-20 मुकाबले में दिखेगा की शहीद अपने गेंदबाजी से क्या कमाल दिखा पाते हैं.