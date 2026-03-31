Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3160639
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछतरपुर

पिता करते थे मजदूरी, अब बेटा पहनेगा 'ब्लू जर्सी', आईसक्रीम बेचने वाले शहीद खान की टीम इंडिया में एंट्री; T-20 मुकाबलों में दिखाएंगे अपना दम

mp news: छतरपुर के शहीद खान का टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया है. उन्हें कोलंबो में होने वाले टी-20 मुकाबलों में गेंदबाजी करते देखा जाएगा.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

chhatarpur news
chhatarpur news

shaheed khan Indian cricketer from mp: वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है..ऐसा ही कुछ हुआ है क्रिकेटर शहीद खान के साथ भी. शहीद जो की दिव्यांग है उन्होंने कभी भी अपनी दिक्कतों का हवाला देते हुए अपने कदम पीछे नहीं किए बल्कि अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए दिन रात एक कर दिया. शहीद खान का सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है जहां वे कोलंबो में आयोजित होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की तरफ से खेलते नजर आएंगे.

कभी बेच करते थे आईसक्रीम 
शहीद खान 32 साल के हैं और एमपी के छतरपुर जिले के ललपुर गांव के रहने वाले हैं. उनका जीवन हमेशा से ही संघर्षों से भरा रहा है. पिता मजदूरी करते थे और शहीद आईसक्रीम बेचकर  परिवार का भरण पोषण करते थे. कच्चे मकान में रहने से लेकर सीमित संसाधनों में जीना और अपने सपने को पूरा करना भी एक कला है जिसमें शहीद खान ने बाजी मार ली है. 

टीम इंडिया में ऐसे हुआ चयन
शाहिद खान शानदार गेंदबाज हैं. उनका चयन  भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हुआ है. टीम में उनका सिलेक्शन लगातार अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है. उम्मीद है कि शहीद आगे मैचेस में भी शानदार परफॉर्मेंस से भारत का नाम ऊंचा करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पूरे गांव में खुशी का माहौल
शहीद की इस उपलब्धि पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है. एक तरफ ग्रामीण इस खबर को सुनने के बाद खुशी से झूम उठे हैं तो वहीं शहीद के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. शहीद के पिता ने कहा कि ये पल उनके लिए बेहद ही सम्मानपूर्व है, बेटा देश के लिए खेलने जा रहा इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शहीद गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनेगा. अब टी-20 मुकाबले में दिखेगा की शहीद अपने गेंदबाजी से क्या कमाल दिखा पाते हैं.

TAGS

chhatarpur news

Trending news

chhatarpur news
आईसक्रीम बेचने वाले शहीद खान की टीम इंडिया में एंट्री; T-20 मुकाबलों में दिखाएंगे दम
narmadapuram crime news
दूसरी शादी की चाह में हैवान बनी मां, अपने ही कलेजे के टुकड़े को दी खौफनाक सजा
sagar news hindi
दिल्ली से सागर पहुंची महिला ने कलेक्ट्रेट में मचाया हंगामा, वजह जानकर बैठ जाएगा दिल!
CM Visit Security Breach
CM के दौरे में बड़ी लापरवाही, ड्यूटी से गायब रहना ट्रैफिक TI को पड़ा भारी...
bhind news
भिंड में पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर सन्नाटा, पान मसाले के लिए मचा हाहाकार!
gwalior news
किताबों पर काली स्याही फेरकर बदली MRP; ग्वालियर जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा
bhopal news in hindi
MP में TET पर छिड़ा महाभारत, 1.50 लाख शिक्षकों ने सरकार को दी सीधी चेतावनी
Mohan Yadav
मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश के बीच MOU, मोहन यादव बोले- MP में निवेश की अनंत संभावनाएं
gwalior news
मौत के बाद भी नहीं खत्म होते अधिकार, ग्वालियर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
MP bank holidays April
अप्रैल महीने में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब-कब रहेगी छुट्टी, चेक करें लिस्ट