अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 315 बोर के कट्टे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

Chhatarpur News-छतरपुर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के देशी कट्टे, अधबने हथियार और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं.
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Illegal Arms Factory Busted-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध कट्टा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कया है. इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से इस अवैध कारोबा को अंजाम दे रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तैयार अवैध देसी कट्टे, अधबने हथियार और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में बिजली के उपकरण और औजार बरामद किए हैं.
एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा
एसपी अगम जैन ने इस मामले में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतगर्त आने वाले काटी गांव में एक मकान के भीतर काफी समय से अवैध हथियार बनाने की सूचनाएं मिल रही थीं. पुलिस ने सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया, जो पिछले कई दिनों से इलाके में निगरानी कर रही थी.
हथियारों की मिला जखीरा
जब मुखबिर की सूचना की पुष्टि हो गई, तब पुलिस टीम ने कांटी गांव स्थित उस संदिग्ध मकान पर दबिश दी. पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मच गया. तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से अवैध फैक्ट्री संचालित होती मिली. मौके से एक 316 बोर का देसी कट्टा, एक अधबना कट्टा, लोहे की नाल, ट्रिगर, स्प्रिंग और लोहे के कई पाइप बरामद किए गए. पुलिस ने वहां से हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, हथौड़ी, फाइल (रेती), चाकू, आरी सहित दर्जनों छोटे-बड़े औजार जब्त किए हैं.
4 आरोपी हुए गिरफ्तार
गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से दो मुख्य आरोपी हैं, जो इस फैक्ट्री के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं. ये दोनों आरोपी लंबे समय से देशी कट्टे बनाकर अलग-अलग क्षेत्रों में सप्लाई करने का काम कर रहे थे. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में इन मुख्य आरोपियों ने अपने अन्य दो सहयोगियों के नाम बताए, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. आशंका है कि पूछताछ में अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है. पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि जिले में अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके.
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