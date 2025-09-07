इंदौर के बाद MP के इस अस्पताल में चूहों का आतंक, पकड़ने के लिए टेंडर हुआ जारी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2912281
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

इंदौर के बाद MP के इस अस्पताल में चूहों का आतंक, पकड़ने के लिए टेंडर हुआ जारी

MP News: इंदौर एमवाय अस्पताल के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल में भी चूहों का आतंक जारी है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि चूहों को भगाने के लिए टेंडर पास कर दिया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 07, 2025, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

chhatarpur hospital
chhatarpur hospital

Chhatarpur News: बीते दिनों इंदौर के महाराजा यशवंतराव (एमवाय) अस्पताल से सामने आई लापरवाही की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था. मामला था अस्पताल में मौजूद चूहों द्वारा NICU मे भर्ती दो मासूमों का हाथ कुतरना. इस दर्दनाक हादसे के बाद से दोनों मासूमों की मौत हो गई. इंदौर से ये खबर आने के बाद मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों की पोल खुली. अस्पतालों के वॉर्ड में दर्जनों चूहों का आंतक है. जिसके बाद से अब छतरपुर के अस्पताल में चूहे पकड़ने का टेंडर जारी किया गया है. 

छतरपुर के अस्पताल में भी चूहे का आतंक
इंदौर के बाद छतरपुर जिला अस्पताल में भी चूहों का आतंक देखने को मिला है. गनीमत ये रही कि यहां चूहों ने नवजात या मासूम बच्चों को अपना निशाना नहीं बनाया बल्कि दस्तावेजों को कतरा. राज्य के अस्पतालों में फैली चूहों के आंतक के बाद से मां अपने बच्चों को हरदम आंचल में छुपाए रखने को मजबूर है. जिला अस्पताल की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 

चूहों ने कुतरा दस्तावेज
छतरपुर के जिला अस्पताल में ढेरों चूहें मिलने के बाद से हर ओर दहशत का माहौल है. इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चों के दवा के लिए रखी हुई अलमारी के अंदर भी चूहों का आतंक है. वहीं चूहों की वजह से डॉक्टर भी परेशान है. डॉक्टरों को काम करने में मुश्किल हो रही है. रिकॉर्ड रूम में रखे हुए दस्तावेज भी इन चूहों के आंतक के सामने ढेर हो गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

चूहों से निपटने के लिए व्यवस्था
वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन, डॉ शारद चौरसिया ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले जिला अस्पताल प्रबंधन ने डेढ़ लाख रुपए में चूहा भगाने और मारने का ठेका दिया था. डेढ़ साल बाद अब ठेके की अवधि समाप्त हो चुकी है जिसे फिर से जारी किया जाएगा. चूहों को पकड़ने, दवा के छिड़काव और उन्हें भगाने का टेंडर पास हो चुका है. इसके लिए सफाई कर्मियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं.   रिपोर्ट: हरीश गुप्ता, छतरपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

mp news

Trending news

Balrampur
हिंदू जब तक शांत है तब तक, बलरामपुर में हनुमान मंदिर पर मुस्लिम झंडा लगाने से हंगामा
mp news
नवरात्रि से पहले मंदिर समिति का बड़ा फैसला, मैहर रोपवे 10 दिनों के लिए बंद
chhattisgarh news
मां ने नहीं बनाई मछली की सब्जी, बेटा हुआ नाराज, किया कुछ ऐसा कि कांप गई लोगों की रूह
indore news
PCC चीफ जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश, बिजली काटकर घर में घुसे बदमाश
Chandra Grahan 2025
Chandra Grahan 2025: रायपुर-बिलासपुर में चंद्रग्रहण की क्या है टाइमिंग?जान लीजिए अभी
mp news
विसर्जन शोभायात्रा में खूनी खेल! रस्सी बम फोड़ते समय फटी बंदूक, युवक की हालत गंभीर
ujjain news
महाकाल के बाद अब काल भैरव मंदिर का होगा कायाकल्प, 163 करोड़ में बनेगा परिसर, जानिए
chhattisgarh news
महिला टीचर की क्रूरता, दूसरी क्लास की छात्रा को 100 बार कराई उठक-बैठक, मसल्स क्रैक
mp news
गैंगस्टर का महिमामंडन! जुलूस के रास्ते में लगे सलमान लाला के पोस्टर, विरोध पर मारपीट
mp news
युवक ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, फिर 5 किमी दूर जंगल में दी जान
;