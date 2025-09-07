इंदौर के बाद MP के इस अस्पताल में चूहों का आतंक, पकड़ने के लिए टेंडर हुआ जारी

Chhatarpur News: बीते दिनों इंदौर के महाराजा यशवंतराव (एमवाय) अस्पताल से सामने आई लापरवाही की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था. मामला था अस्पताल में मौजूद चूहों द्वारा NICU मे भर्ती दो मासूमों का हाथ कुतरना. इस दर्दनाक हादसे के बाद से दोनों मासूमों की मौत हो गई. इंदौर से ये खबर आने के बाद मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों की पोल खुली. अस्पतालों के वॉर्ड में दर्जनों चूहों का आंतक है. जिसके बाद से अब छतरपुर के अस्पताल में चूहे पकड़ने का टेंडर जारी किया गया है.

छतरपुर के अस्पताल में भी चूहे का आतंक

इंदौर के बाद छतरपुर जिला अस्पताल में भी चूहों का आतंक देखने को मिला है. गनीमत ये रही कि यहां चूहों ने नवजात या मासूम बच्चों को अपना निशाना नहीं बनाया बल्कि दस्तावेजों को कतरा. राज्य के अस्पतालों में फैली चूहों के आंतक के बाद से मां अपने बच्चों को हरदम आंचल में छुपाए रखने को मजबूर है. जिला अस्पताल की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

चूहों ने कुतरा दस्तावेज

छतरपुर के जिला अस्पताल में ढेरों चूहें मिलने के बाद से हर ओर दहशत का माहौल है. इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चों के दवा के लिए रखी हुई अलमारी के अंदर भी चूहों का आतंक है. वहीं चूहों की वजह से डॉक्टर भी परेशान है. डॉक्टरों को काम करने में मुश्किल हो रही है. रिकॉर्ड रूम में रखे हुए दस्तावेज भी इन चूहों के आंतक के सामने ढेर हो गए.

चूहों से निपटने के लिए व्यवस्था

वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन, डॉ शारद चौरसिया ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले जिला अस्पताल प्रबंधन ने डेढ़ लाख रुपए में चूहा भगाने और मारने का ठेका दिया था. डेढ़ साल बाद अब ठेके की अवधि समाप्त हो चुकी है जिसे फिर से जारी किया जाएगा. चूहों को पकड़ने, दवा के छिड़काव और उन्हें भगाने का टेंडर पास हो चुका है. इसके लिए सफाई कर्मियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं. रिपोर्ट: हरीश गुप्ता, छतरपुर

