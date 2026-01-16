Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3076859
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

ये है बुंदेलखंड का केदारनाथ, जहां पर होता है शिव का वास, नहाने से गंभीर बीमारी होता है नाश

Jatashankar Kund Story:  छतरपुर जिले के बिजावर ब्लॉक स्थित जटाशंकर धाम भगवान शिव की चमत्कारी महिमा के लिए काफी मशहूर माना जाता है. यहां पर बने तीन जल कुंडों में स्नान से असाध्य रोगों के ठीक होने की मान्यता है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुंदेलखंड का केदारनाथ
बुंदेलखंड का केदारनाथ

Chhatarpur Jatashankar Kund: छतरपुर जिले के बिजावर ब्लॉक में स्थित जटाशंकर धाम भगवान शिव की अनूठी कृपा और चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है. यह मंदिर 14वीं शताब्दी में बना था. मान्यता है कि विवस्तु नामक राजा को भगवान शिव ने स्वप्न में अपने स्थान के दर्शन कराए, जिसके बाद राजा ने सैनिकों के साथ उस स्थान को खोजकर शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा करवाई.

जटाशंकर धाम में तीन छोटे-छोटे जल कुंड हैं, जिनका जल कभी समाप्त नहीं होता. इन कुंडों के जल का तापमान मौसम के विपरीत रहता है. सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा. मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से चर्म रोग जैसे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं.

क्या है इसके पीछे की कहानी?
एक कथा के मुताबिक, खूंखार डाकू मूरत सिंह ने जटाशंकर धाम में भगवान शिव की आराधना की, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया. उसने डकैती छोड़कर मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग किया. आज जटाशंकर धाम एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं. मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी विराजमान हैं, इसी कारण इसे बुंदेलखंड का केदारनाथ भी कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यहां मनोकामनाएं होती हैं पूरी
ट्रस्ट के सचिव कैलाश तिवारी ने ZEE NEWS टीम को बताया कि पहले यह स्थान काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन समय के साथ यहां विकास हुआ है. यहां मौजूद तीन कुंडों में स्नान करने से असाध्य रोगों में भी आराम मिलता है. कई श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं यहां पूरी हुई हैं. कथा वाचक, साधु-संत और दूर-दराज से आए भक्त यहां पूजा-अर्चना करने आते हैं.

विवाह में आ रही बाधाएं दूर
ZEE NEWS टीम को श्रद्धालु श्यामलाल का कहना है कि वर्षों से जटाशंकर धाम आते रहे हैं. उनका कहना है कि यहां बड़े-बड़े असाध्य रोगी भी ठीक हुए हैं. इन कुंडों का प्रभाव इतना अद्भुत है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करता है और भोलेनाथ को जल अर्पित करता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है. विवाह में आ रही बाधाएं भी यहां दूर होती हैं. नंदी और नागजी के मुख से बहती गौमुखी जलधारा में स्नान करने से त्वचा रोगों में विशेष लाभ मिलता है.

श्रद्धालुओं को रोगों से मुक्ति 
इसके अलावा, मंदिर के पुजारी राम जी ने ZEE NEWS टीम को बताया कि जटाशंकर भगवान स्वयं जटा रूप में विराजमान हैं और शिवलिंग में जटाएं अंकित हैं, इसी कारण इन्हें जटाशंकर कहा जाता है. माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी भी स्वयं प्रकट माने जाते हैं. उन्होंने बताया कि मूरत सिंह नामक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित था, जो तीन कुंडों में स्नान करने से धीरे-धीरे ठीक हो गया. तभी से इस क्षेत्र का नाम जटाशंकर धाम प्रसिद्ध हुआ. गौमुख से निरंतर बहती जलधारा और इन कुंडों में स्नान करने से श्रद्धालुओं को रोगों से मुक्ति मिलती है. यही जटाशंकर भगवान की अद्भुत महिमा है.

रिपोर्टः हर्ष गुप्ता, छतरपुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

chhatarpur news

Trending news

chhatarpur news
ये है बुंदेलखंड का केदारनाथ, जहां पर होता है शिव का वास, नहाने से बीमारी होता है नाश
ujjain news
बदले की सनक ने शर्मसार किया उज्जैन, लड़की भगाई तो नाबालिग को नग्न कर सड़क पर घुमाया
mp news
19 से 25 जनवरी तक खंडवा-इंदौर रूट रहेगा बंद, नहीं चलेंगे भारी वाहन, जानिए वजह
chhattisgarh news
'छत्तीसगढ़ को बंगाल नहीं बनने देंगे...', धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा
Chhindwara News
ढाई साल की मासूम से तंग आकर मां ने रूमाल से घोंटा गला, रोंगटे खड़े कर देगी वारदात
indore news
अमन बनकर अनस ने की छात्रा से दोस्ती, पोल खुली तो दी फोटो वायरल करने की धमकी दी
indian railways news
अजब एमपी में गजब कमाल! भोपाल रेलवे के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 साल बाद खुला पूरा राज
mp news
आसमान से गिरा हवाई जहाज, उठ रहा था धुआं...पुलिस-प्रशासन ने दौड़ा दी टीमें, हकीकत देख
Big decision of MP High Court
हाईकोर्ट का फैसला, अन्य राज्यों से ब्याह कर आईं महिलाओं को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ
indore news
कहानी एक सिंगल फादर की... दिल में छेद और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे को लिया गोद