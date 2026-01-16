ये है बुंदेलखंड का केदारनाथ, जहां पर होता है शिव का वास, नहाने से गंभीर बीमारी होता है नाश

Chhatarpur Jatashankar Kund: छतरपुर जिले के बिजावर ब्लॉक में स्थित जटाशंकर धाम भगवान शिव की अनूठी कृपा और चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है. यह मंदिर 14वीं शताब्दी में बना था. मान्यता है कि विवस्तु नामक राजा को भगवान शिव ने स्वप्न में अपने स्थान के दर्शन कराए, जिसके बाद राजा ने सैनिकों के साथ उस स्थान को खोजकर शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा करवाई.

जटाशंकर धाम में तीन छोटे-छोटे जल कुंड हैं, जिनका जल कभी समाप्त नहीं होता. इन कुंडों के जल का तापमान मौसम के विपरीत रहता है. सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा. मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से चर्म रोग जैसे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं.

क्या है इसके पीछे की कहानी?

एक कथा के मुताबिक, खूंखार डाकू मूरत सिंह ने जटाशंकर धाम में भगवान शिव की आराधना की, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया. उसने डकैती छोड़कर मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग किया. आज जटाशंकर धाम एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं. मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी विराजमान हैं, इसी कारण इसे बुंदेलखंड का केदारनाथ भी कहा जाता है.

यहां मनोकामनाएं होती हैं पूरी

ट्रस्ट के सचिव कैलाश तिवारी ने ZEE NEWS टीम को बताया कि पहले यह स्थान काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन समय के साथ यहां विकास हुआ है. यहां मौजूद तीन कुंडों में स्नान करने से असाध्य रोगों में भी आराम मिलता है. कई श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं यहां पूरी हुई हैं. कथा वाचक, साधु-संत और दूर-दराज से आए भक्त यहां पूजा-अर्चना करने आते हैं.

विवाह में आ रही बाधाएं दूर

ZEE NEWS टीम को श्रद्धालु श्यामलाल का कहना है कि वर्षों से जटाशंकर धाम आते रहे हैं. उनका कहना है कि यहां बड़े-बड़े असाध्य रोगी भी ठीक हुए हैं. इन कुंडों का प्रभाव इतना अद्भुत है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करता है और भोलेनाथ को जल अर्पित करता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है. विवाह में आ रही बाधाएं भी यहां दूर होती हैं. नंदी और नागजी के मुख से बहती गौमुखी जलधारा में स्नान करने से त्वचा रोगों में विशेष लाभ मिलता है.

श्रद्धालुओं को रोगों से मुक्ति

इसके अलावा, मंदिर के पुजारी राम जी ने ZEE NEWS टीम को बताया कि जटाशंकर भगवान स्वयं जटा रूप में विराजमान हैं और शिवलिंग में जटाएं अंकित हैं, इसी कारण इन्हें जटाशंकर कहा जाता है. माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी भी स्वयं प्रकट माने जाते हैं. उन्होंने बताया कि मूरत सिंह नामक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित था, जो तीन कुंडों में स्नान करने से धीरे-धीरे ठीक हो गया. तभी से इस क्षेत्र का नाम जटाशंकर धाम प्रसिद्ध हुआ. गौमुख से निरंतर बहती जलधारा और इन कुंडों में स्नान करने से श्रद्धालुओं को रोगों से मुक्ति मिलती है. यही जटाशंकर भगवान की अद्भुत महिमा है.

रिपोर्टः हर्ष गुप्ता, छतरपुर

