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छतरपुर में जजों ने छोड़ीं सरकारी गाड़ियां, साइकिल पैडल मारकर पहुंचे कोर्ट, वजह है बेहद अनोखी

Chhatarpur News: छतरपुर जिला न्यायालय के न्यायाधीशों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन और ईंधन संरक्षण के उद्देश्य से एक अनूठी पहल शुरू की है. अवकाश अवधि के दौरान उपस्थित सभी न्यायाधीश अपने घरों से न्यायालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे.

 

Written By  Harish Gupta|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 30, 2026, 01:30 PM IST
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छतरपुर में जजों ने छोड़ीं सरकारी गाड़ियां, साइकिल पैडल मारकर पहुंचे कोर्ट, वजह है बेहद अनोखी

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला न्यायालय के न्यायाधीशों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और ईंधन की बचत पर केंद्रित एक सराहनीय और अनूठी पहल शुरू की है. इस पहल के तहत अवकाश वाले दिन उपस्थित सभी न्यायाधीश अपने घरों से न्यायालय तक साइकिल से पहुंचे. न्यायाधीशों ने यह कदम समाज को पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली के संबंध में एक खास संदेश देने के उद्देश्य से उठाया.

प्रधानमंत्री की अपील का असर
मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने नागरिकों से ईंधन बचाने की अपील की है, और इसी अपील को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण के नजरिए से भी बेहद उपयुक्त है. इसके अलावा इससे ईंधन की बचत होती है, जिसके लिए देश को अपने कीमती विदेशी मुद्रा भंडार (डॉलर) खर्च करने पड़ते हैं.

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अब हर शनिवार साइकिल से आएंगे
जज ने आगे बताया कि यह प्रयास केवल एक दिन का मामला नहीं है. बल्कि यदि संभव हुआ तो सभी जज हर शनिवार को साइकिल से कोर्ट आया करेंगे. इसके अलावा जिन जजों को साइकिल चलाना नहीं आता या महिला जज वे पैदल चलकर या पूल कार का इस्तेमाल करके ईंधन बचाने में योगदान देंगे. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने आखिरी बार साइकिल कब चलाई थी, तो जज मुस्कुराए और जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा अपने बचपन और छात्र जीवन के दौरान किया था और आज एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने इस नेक काम के लिए एक बार फिर साइकिल चलाना शुरू किया है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इस पहल की आम जनता द्वारा खूब सराहना की जा रही है.

ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी
न्यायाधीशों का कहना ​​है कि छोटी-छोटी पहलें बड़े बदलाव की नींव बन सकती हैं. यदि लोग सप्ताह में केवल एक दिन भी निजी वाहनों का उपयोग कम कर दें, तो ईंधन की खपत और प्रदूषण दोनों में ही काफी कमी लाई जा सकती है.

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