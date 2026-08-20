केन-बेतवा लिंक परियोजना पर अफवाह या हकीकत? जानिए विस्थापन, मुआवजे और पुलिस एक्शन के दावों का पूरा सच

आरोप: विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि इस परियोजना के कारण चारों बांधों (मझगवां, रूंझ, केन-बेतवा और नेगुवा) से लगभग 50,000 की आबादी प्रभावित हो रही है.

वास्तविक तथ्य: प्रशासन के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार यह दावा पूरी तरह भ्रामक है. वास्तव में, चारों परियोजनाओं से प्रभावित होने वाली कुल आबादी लगभग 23,000 ही है. इसका वास्तविक ग्रामवार विवरण इस प्रकार है:

मझगवां परियोजना: इसके डूब क्षेत्र से केवल 1 पूर्ण और 7 आंशिक गांव प्रभावित हैं, जिससे 1,450 परिवारों की कुल 5,640 आबादी प्रभावित हो रही है.

रूंझ परियोजना: डूब क्षेत्र से केवल 1 पूर्ण और 1 आंशिक गांव के 730 परिवारों की 1,906 आबादी प्रभावित है.

केन-बेतवा लिंक परियोजना (पन्ना व छतरपुर): डूब क्षेत्र से 7 पूर्ण और 2 आंशिक गांव प्रभावित हैं, जबकि क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए 14 गांवों की भूमि अर्जित की गई है, जिससे कुल 5,039 परिवारों की 15,661 आबादी प्रभावित हो रही है.

नेगुवा लघु परियोजना: इस परियोजना से विस्थापन पूरी तरह शून्य है और प्रभावितों की संख्या पूरी तरह निरंक (Zero) है.