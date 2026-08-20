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केन-बेतवा लिंक परियोजना पर अफवाह या हकीकत? जानिए विस्थापन, मुआवजे और पुलिस एक्शन के दावों का पूरा सच

बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना हाल के दिनों में एक बार फिर राजनीतिक चर्चा और विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में आ गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो और स्थानीय नेताओं के बयानों के बाद इस परियोजना से जुड़े पुनर्वास, मुआवजे और विस्थापन को लेकर कई तरह के गंभीर दावे किए जा रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 20, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:28 PM IST
केन-बेतवा लिंक परियोजना पर अफवाह या हकीकत? जानिए विस्थापन, मुआवजे और पुलिस एक्शन के दावों का पूरा सच

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