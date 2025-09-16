केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर नया अपडेट, 212 किमी लंबी नहर का रास्ता साफ, मिलेगा फायदा
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर नया अपडेट, 212 किमी लंबी नहर का रास्ता साफ, मिलेगा फायदा

Ken Betwa Link Project: केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. बताया जा रहा है कि जमीनों के अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है. यह मध्य प्रदेश के लिए अहम बड़ा प्रोजेक्ट है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:55 PM IST
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर नया अपडेट
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर नया अपडेट

MP News: केन-बेतवा लिंक परियोजना पर काम शुरू हो गया है, इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत केन नदी पर बनने वाले ढोढन बांध के निर्माण के लिए 3900 करोड़ रुपये की लागत से काम शुरू किया जाएगा, जबकि बेतवा नदी तक 212 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है. इस नहर से सिंचाई की व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी. जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सबसे ज्यादा जमीन छतरपुर जिले की जा रही है, क्योंकि यहां से नहर का लंबा भाग निकलना है. 

छतरपुर-टीकमगढ़-निवाड़ी में होगा हिस्सा 

परियोजना का प्रबंधन केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी करेगी, लिंक नहर की शुरुआत में चौड़ाई 13.2 मीटर होगी, जो बेतवा नदी के पास 10 मीटर हो जाएगी, इस नहर से छोटे-छोटे माइनर नहर बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगे, नहर में कुल 11 पंप स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से पांच पंप स्टेशन छतरपुर जिले में, एक-एक टीकमगढ़ और निवाड़ी में तथा तीन यूपी के हिस्से में झांसी जिले में स्थापित किए जाएंगे. नहर का मार्ग केन नदी से शुरू होकर बेतवा नदी तक जाएगा और यह छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी तथा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की सीमाओं से होकर गुजरेगी, सबसे लंबा हिस्सा छतरपुर जिले से होकर गुजरेगा, जो 49 गांवों को प्रभावित करेगा. 

नहर निर्माण के लिए लगभग 165 हेक्टेयर निजी और 1134 हेक्टेयर सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, छतरपुर जिला प्रशासन ने इस संबंध में धारा 11ए के तहत अधिसूचना जारी कर दी है, और अब धारा 19 के तहत भूमि स्वामियों के नाम के साथ सूचियां प्रकाशित की जाएंगी, जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी. उन्हें मुआवजा राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी. जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. 

बुंदेलखंड में सिंचाई का विस्तार 

परियोजना का लक्ष्य 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करना है, छतरपुर जिले में पांच पंप स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो राजनगर, छतरपुर, नौगांव, बिजावर और बड़ामलहरा विकासखंड में सिंचाई के लिए नहरों का जाल फैलाएंगे, केबीएलपीए के ईई आशीष कुशवाह ने बताया कि निर्माण कार्य झांसी कार्यालय से प्रबंधित किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.  परियोजना के कार्यपालन यंत्री निर्मल चंद जैन ने बताया कि डीपीआर सर्वे के आधार पर तैयार की जा रही है, ताकि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सके. इस नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई का विस्तार होगा. 

बता दें कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की व्यवस्था मजबूत होगी, इस योजना के पूरा होने से लाखों किसानों की खेती को पानी की समस्या से निजात मिलेगी और उनकी पैदावार में सुधार होगा. परियोजना के जरिए क्षेत्र की कृषि में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है. यह परियजोना यूपी और एमपी के बुंदेलखंड के लिए सबसे अहम साबित होने वाली है.

