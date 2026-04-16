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12 दिन बाद थमा 'चिता आंदोलन', प्रशासन को आदिवासियों ने दी 10 दिन की मोहलत, जानिए क्यों कर रहे थे प्रदर्शन

Chhatarpur Protest News: छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना में डूबे इलाकों में अब धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है. बता दें कि 12 दिन बाद प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बैठक हुई. उसके बाद प्रशासन की तरफ से गांव-गांव सर्वे करने का आश्वासन दिया गया है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

Written By  Harish Gupta|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:20 PM IST
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Ken Betwa Link Project Protest
Ken Betwa Link Project Protest

Ken Betwa Link Project Protest: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन-बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र में उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से चल रहा ढोडन बांध पर चिता आंदोलन आज समाप्त हो गया है. पन्ना और छतरपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आदिवासी महिलाओं और किसानों ने सशर्त आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया.

मिली जनाकारी के मुताबिक, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कई एसडीएम खुद गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगे और विसंगतियों को दूर करेंगे. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह स्थगन केवल 10 दिनों के लिए है. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर मांगें पूरी नहीं हुईं तो इलाके में फिर से महा आंदोलन शुरू किया जाएगा. फिलहाल प्रशासन के 7 दिवसीय सर्वे के भरोसे पर आदिवासियों ने धरना समाप्त किया है.

गांवों का होगा सर्वे
वहीं इसको लेकर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा कि आंदोलनकारियों की मांगों को जिला प्रशासन ने मान लिया है. सर्वे टीम प्रभावित गांवों में दौरा करेगा. उसके बाद ही ग्राम सभा करके बचे हुए लोगों के नाम जोड़े जाएंगे. इसके साथ ही आंदोलनकारियों की मांग पैकेज बढ़ाने का जो मुद्दा है, उसे शासन को भेजा जाएगा और पन्ना प्रशासन भी समस्याओं के समाधान में सक्रिय रहेगा.

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कुछ लोग वंचित
कलेक्टर ने आगे कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित अधिकांश लोग पन्ना जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने कहा कि उनकी मांगों के संबंध में छतरपुर और पन्ना प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, एसडीएम और अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ चार घंटे तक विस्तृत चर्चा की गई. इसमें सामने आया कि सर्वे में कुछ नाम छूट गए हैं और कुछ लोग पैकेज से वंचित रह गए हैं.

सर्वे टीम का गठन 
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि समस्याओं को दूर करने के लिए एक संयुक्त सर्वे टीम का गठन किया गया है, जिसे 10 दिन का समय दिया गया है. यह टीम सभी प्रभावित गांवों में जाकर ग्राम सभा के माध्यम से छूटे हुए लोगों के नाम जोड़ेगी और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने की प्रक्रिया पूरी करेगी.

कब शुरू होगा सर्वे?
वहीं प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि पुनर्वास और मुआवजे से जुड़ी मांगों को लिखित रूप में लेकर शासन को उच्च स्तर पर भेजा जाएगा. मकान के बदले मुआवजे और पुनर्वास पैकेज के तहत पात्र लोगों को निर्धारित नीति के अनुसार लाभ दिया जा रहा है. कल से सर्वे कार्य शुरू होगा और प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि सभी विसंगतियों का समाधान समयबद्ध तरीके से कर लिया जाएगा.

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