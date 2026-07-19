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15 दिन बाद एमपी में केन-बेतवा विरोध प्रदर्शन खत्म, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भेजा घर

Ken-Betwa Link Project: छतरपुर के कुपी गांव में केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहा 15 दिन पुराना आंदोलन पुलिस कार्रवाई के बाद समाप्त हो गया. आंदोलनकारी अमित भटनागर को स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य प्रदर्शनकारियों को उनके गांव भेजा गया.

Written ByHarish GuptaEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 19, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:49 PM IST
15 दिन बाद एमपी में केन-बेतवा विरोध प्रदर्शन खत्म, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भेजा घर
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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