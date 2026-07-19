15 दिन बाद एमपी में केन-बेतवा विरोध प्रदर्शन खत्म, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भेजा घर

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Chhatarpur Protest News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन-बेतवा लिंक परियोजना में अनियमितताओं के विरोध के चलते कुपी गांव के पास बराना नदी के किनारे चल रहा आंदोलन रविवार को पुलिस कार्रवाई के बाद समाप्त हो गया. यह विरोध 3 जुलाई से जारी था और इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं शामिल थीं. प्रदर्शनकारियों ने 15 दिनों तक जल सत्याग्रह, चिता सत्याग्रह और प्रतीकात्मक फांसी सत्याग्रह जैसे कार्यक्रम किए. आंदोलन का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर कर रहे थे, जो पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे.
वहीं रविवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम भारी बल के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंची. आंदोलन से जुड़ी दिव्या अहिरवार ने आरोप लगाया कि मीडिया के सामने जानकारी आने से पहले ही अमित भटनागर और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया. उनका कहना है कि भटनागर उसी दिन कथित 400 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले थे. दिव्या ने इसे आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया और कहा कि यदि किसी आंदोलनकारी को नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी.
प्रशासन पर लगाए कई आरोप
आंदोलनकारियों ने बताया कि विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को लेकर यह आंदोलन चलाया जा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के साथ मझगांव और रुंज सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिला है. अमित भटनागर ने दावा किया कि प्रभावित समुदायों की जमीन, जंगल, जल स्रोत, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हुई है. साथ ही उन्होंने झूठे मामलों में फंसाने, जबरन बेदखली, बिजली कटौती और स्कूल तोड़े जाने जैसे आरोप भी प्रशासन पर लगाए.
सभी आरोपों को खारिज किया
वहीं प्रशासन ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. बिजावर एसडीएम विजय द्विवेदी ने बताया कि ग्राम कुपी में बराना नदी के पास प्रदर्शन कर रहे अमित भटनागर और उनके कुछ साथियों की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने पर उन्हें समझाइश देकर पुलिस की मदद से बिजावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने बताया कि वहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम केवल स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
गिरफ्तारी की बात से इनकार
एएसपी आदित्य पटले ने हिरासत या गिरफ्तारी की बात से इनकार किया. उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों को बसों के जरिए उनके गांवों तक पहुंचाया गया. पन्ना जिले के लोगों को सुरक्षित वापस भेजा गया, जबकि अन्य लोगों को छतरपुर और आसपास के क्षेत्रों में छोड़ा गया. प्रशासन ने कहा कि बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ रहा था और निर्माणाधीन पुल के आसपास का क्षेत्र सुरक्षित नहीं था. अधिकारियों के मुताबिक, परियोजना को कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किया जा रहा है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास, सिंचाई तथा पेयजल उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है.
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