15 दिन बाद एमपी में केन-बेतवा विरोध प्रदर्शन खत्म, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भेजा घर

गिरफ्तारी की बात से इनकार

एएसपी आदित्य पटले ने हिरासत या गिरफ्तारी की बात से इनकार किया. उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों को बसों के जरिए उनके गांवों तक पहुंचाया गया. पन्ना जिले के लोगों को सुरक्षित वापस भेजा गया, जबकि अन्य लोगों को छतरपुर और आसपास के क्षेत्रों में छोड़ा गया. प्रशासन ने कहा कि बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ रहा था और निर्माणाधीन पुल के आसपास का क्षेत्र सुरक्षित नहीं था. अधिकारियों के मुताबिक, परियोजना को कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किया जा रहा है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास, सिंचाई तथा पेयजल उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है.