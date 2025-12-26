दिल्ली-मुंबई को पछाड़कर खजुराहो एयरपोर्ट बना नंबर-1, AAI सर्वे में मिली 5 स्टार रेटिंग, यात्रियों की पहली पसंद

MP News-मध्यप्रदेश का खजुराहो एयरपोर्ट देश का नंबर-1 हवाई अड्डा बन गया है. खजुराहो एयरपोर्ट ने देश के सभी हवाई अड्डों को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 स्थान हासिल किया है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी कस्टमर सैटिस्फेक्शन सर्वे 2025 में खजुराहो एयरपोर्ट को यात्रियों ने संतुष्टि के आधार पर नंबर वन बनाया है. इस सर्वे में यात्रियों ने सुविधाओं और स्टाफ के व्यवहार के लिए नंबर दिए हैं. यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और स्टाफ के उत्कृष्ट व्यवहार के मामले में इस छोटे से शहर के एयरपोर्ट ने दिल्ली-मुंबई जैसे महानगर को पीछे छोड़ते हुए अपनी जगह बनाई है.

खजुराहो को माना गया सर्वश्रेष्ठ

एएआई के कस्टमर सैटिस्फेक्शन सर्वे राउंड 2 में एयरपोर्ट का मूल्यांकन स्वच्छता, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं जैसे मानकों पर किया गया. सर्वे में यात्रियों से एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार और वहां उपलब्ध सुविधाओं पर प्रतिक्रिया ली गई. आंकड़ों के अनुसार, स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा के हर पैमाने पर खजुराहो एयरपोर्ट को सबसे ज्यादा नंबर मिले. वहीं यात्रियों ने एयरपोर्ट की साफ-सफाई, प्रतीक्षा क्षेत्रो में बैठने की सुविधा, सामान वितरण की तेज व्यवस्था, सुरक्षित माहौल की तारीफ की. इसके अलावा स्टाफ का मददगार रवैया भी यात्रियों को पसंद आया.

सुविधा और सुरक्षा रही प्राथमिकता

खजुराहो एयरपोर्ट के नंबर वन बनने का श्रेय एयरपोर्ट डायरेक्टर संतोष सिंह ने पूरी टीम के बेहतर तालमेल और सेवा गुणवत्ता को दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा रही है. उन्होंने कहा कि इस सफलता से खजुराहो में पर्यटन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. देश का नंबर वन एयरपोर्ट बनने से हवाई संपर्क मजबूत होगा और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है.



खुलेंगे हवाई कनेक्टिविटी के द्वार

स्थानीय लोगों ने बताया कि खजुराहो एयरपोर्ट की उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. इससे यह साबित होता है कि छोटे शहरों के एयरपोर्ट भी बेहतर सुविधाएं और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करके बड़े महानगरों के हवाई अड्डों को पीछे छोड़ सकते हैं. वहीं यह उपलब्धि न केवल मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि आने वाले समय में यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या और हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने के नए द्वार भी खोलती है.

