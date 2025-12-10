फूड पॉइजनिंग से 3 की मौत पर उबला गुस्सा, सड़क पर उतरे लोग; ADM ने खाई मां कसम तब खुला जाम

Khajuraho Food Poisoning Case: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित गौतम रिसॉर्ट में फूड पॉयजनिंग की घटना के बाद माहौल गर्म है. जहरीला खाना परोसे जाने से मृत कर्मचारियों के आक्रोशित परिजनों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया, जिससे यातायात छह घंटे तक बाधित रहा. इस लंबी अवधि के जाम के कारण प्रशासन के अधिकारी परेशान हो गए.परिजनों की मुख्य मांग थी कि इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए. उनका सीधा आरोप था कि रिसॉर्ट में दूषित भोजन के कारण ही उनके अपनों की मौत हुई है.

ADM ने खाई मां कसम तब खुला जाम

दरअसल, गौतम रिसॉर्ट में फूड पॉइज़निंग की घटना में मृत कर्मचारियों के परिवारों ने मेन रोड जाम कर दिया और ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया. छह घंटे तक चले इस जाम से प्रशासन को काफी परेशानी हुई. यह विरोध प्रदर्शन तब खत्म हुआ जब एडिशनल कलेक्टर मिलिंद नागदावे ने अपनी मां की कसम खाकर दुखी परिवारों को भरोसा दिलाया कि कार्रवाई की जाएगी. अब एडिशनल कलेक्टर का अपनी मां की कसम खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. परिवारों ने घटना के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि रिज़ॉर्ट में ज़हरीला खाना परोसे जाने के बाद कर्मचारियों की मौत हुई. प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अब जानिए मामला

जानकारी के अनुसार, खजुराहो के गौतम होटल एंड रिसॉर्ट में बीते दिनों अचानक करीब एक दर्जन कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे. सभी में फूड पॉइजनिंग के लक्षण पाए गए, जिसके बाद उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. स्थिति खराब होने पर मरीजों को छतरपुर और बाद में ग्वालियर रेफर किया गया था. मंगलवार सुबह इलाज के दौरान तीन कर्मचारियों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

