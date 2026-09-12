खजुराहो में जापानी युवक खोकी का देसी अंदाज, फ्री में पिला रहा लोगों को चाय, हर तरफ हो रही वाहवाही

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भारतीय संस्कृति का जादू सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों तक है. जो भी विदेशी हमारी संस्कृति को करीब से देखता है, वो उसका दीवाना हो जाता है. खजुराहो घूमने आने वाले विदेशी सैलानी यहां के खाने-पीने, रहन-सहन और खूबसूरती को देखकर खुश हो जाते हैं. वहीं भारत की चाय का स्वाद ऐसा है कि एक बार पीने के बाद विदेशी अपनी देश की चाय भूल जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ जापान से आए एक युवक के साथ. उसे यहां की चाय इतनी पसंद आई कि उसने यहीं पर चाय का स्टॉल लगा लिया. खास बात ये है कि वो लोगों को फ्री में चाय पिला रहा है.
खोकी ने खोला चाय का फ्री स्टॉल
दरअसल, दुनिया भर में मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन खजुराहो में जापान से आए एक टूरिस्ट की अनोखी पहल हाल ही में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच उत्सुकता और आकर्षण का केंद्र बन गई है. जापान से भारत घूमने आए खोकी नाम के एक युवक ने खजुराहो में सूर्या होटल के बाहर चाय का एक मुफ्त स्टॉल लगाया है. वह खुद चाय बनाते हैं और आने-जाने वालों, स्थानीय लोगों और दूसरे पर्यटकों को बड़े प्यार से चाय पिलाते हैं.
खजुराहो और भारत की चाय दोनों पसंद है
इस पहल के बारे में बात करते हुए जापान से आए खोकी ने बताया कि उन्हें खजुराहो शहर बहुत सुंदर लगा और भारत की चाय का स्वाद भी बहुत पसंद आया. उन्होंने इस खुशी और भारतीय संस्कृति के प्रति अपने लगाव को दूसरों के साथ बांटने के लिए मुफ्त में चाय पिलाने का फैसला किया.
हर तरफ हो रही वाहवाही
जापान से आए पर्यटक को सड़क किनारे चाय की दुकान लगाकर लोगों की सेवा करते देख हर कोई हैरान और खुश है. चाय पीने के लिए रुकने वाले लोग खोकी के मिलनसार और सेवा-भाव वाले रवैये की खूब तारीफ करते हैं. उनका यह दिल छू लेने वाला अंदाज न सिर्फ़ भारतीय चाय का मजा बढ़ाता है, बल्कि 'अतिथि देवो भव' की भावना का भी बेहतरीन उदाहरण पेश करता है.
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