घुवारा की बेटी ने बढ़ाया देश का मान, वर्ल्ड कप स्टार क्रांति गौड़ को मिली चमचमाती कार

Indian Women Cricketer: छतरपुर जिले के बड़ामलहरा विकासखंड के नगर घुवारा की रहने वाली युवा क्रिकेटर क्रांति गौड़ को महिला क्रिकेट विश्वकप में शानदार प्रदर्शन का बड़ा इनाम मिला है. उनके उत्कृष्ट खेल से प्रभावित होकर टाटा मोटर्स ने उन्हें नई टाटा सिएरा कार भेंट की है. शनिवार को कंपनी की ओर से कार की होम डिलीवरी सीधे उनके घर पहुंची. इस खास पल ने परिवार ही नहीं, पूरे मोहल्ले को खुशी से भर दिया और माहौल उत्सवमय हो गया.

जैसे ही चमचमाती नई कार घुवारा स्थित उनके घर के बाहर पहुंची, परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे. ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच जश्न शुरू हो गया और मिठाइयां बांटी गईं. पड़ोसी, रिश्तेदार और प्रशंसक भी इस खास मौके के साक्षी बने. सभी ने क्रांति को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी. यह दृश्य न सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता का, बल्कि पूरे क्षेत्र के गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गया.

क्रांति गौड़ को मिला तोहफा

बताया गया है कि महिला विश्वकप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप यह कार देने का निर्णय लिया गया था. इसी क्रम में क्रांति गौड़ को भी यह तोहफा मिला. परिजनों ने कहा कि यह सम्मान केवल एक कार नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का परिणाम है. उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद क्रांति ने अपने जुनून और लगन से यह मुकाम हासिल किया है.

इलाके में खुशी का माहौल

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्रांति की सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन क्रांति ने यह कर दिखाया. इस समय वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं. घर पहुंची यह खास सौगात पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव का विषय बन गई है और क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर

