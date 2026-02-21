Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3118160
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछतरपुर

घुवारा की बेटी ने बढ़ाया देश का मान, वर्ल्ड कप स्टार क्रांति गौड़ को मिली चमचमाती कार

Kranti Gaur: छतरपुर जिले के घुवारा की महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को विश्वकप में शानदार प्रदर्शन के लिए टाटा मोटर्स ने नई टाटा सिएरा कार गिफ्ट की. कार की होम डिलीवरी से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल बन गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो
फोटो

Indian Women Cricketer: छतरपुर जिले के बड़ामलहरा विकासखंड के नगर घुवारा की रहने वाली युवा क्रिकेटर क्रांति गौड़ को महिला क्रिकेट विश्वकप में शानदार प्रदर्शन का बड़ा इनाम मिला है. उनके उत्कृष्ट खेल से प्रभावित होकर टाटा मोटर्स ने उन्हें नई टाटा सिएरा कार भेंट की है. शनिवार को कंपनी की ओर से कार की होम डिलीवरी सीधे उनके घर पहुंची. इस खास पल ने परिवार ही नहीं, पूरे मोहल्ले को खुशी से भर दिया और माहौल उत्सवमय हो गया.

जैसे ही चमचमाती नई कार घुवारा स्थित उनके घर के बाहर पहुंची, परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे. ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच जश्न शुरू हो गया और मिठाइयां बांटी गईं. पड़ोसी, रिश्तेदार और प्रशंसक भी इस खास मौके के साक्षी बने. सभी ने क्रांति को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी. यह दृश्य न सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता का, बल्कि पूरे क्षेत्र के गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गया.

क्रांति गौड़ को मिला तोहफा
बताया गया है कि महिला विश्वकप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप यह कार देने का निर्णय लिया गया था. इसी क्रम में क्रांति गौड़ को भी यह तोहफा मिला. परिजनों ने कहा कि यह सम्मान केवल एक कार नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का परिणाम है. उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद क्रांति ने अपने जुनून और लगन से यह मुकाम हासिल किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इलाके में खुशी का माहौल
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्रांति की सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन क्रांति ने यह कर दिखाया. इस समय वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं. घर पहुंची यह खास सौगात पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव का विषय बन गई है और क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhatarpur news

Trending news

chhatarpur news
घुवारा की बेटी ने बढ़ाया देश का मान, वर्ल्ड कप स्टार क्रांति को मिली चमचमाती कार
mp news
MP के यात्रियों के लिए खुशखबरी, होली पर इंदौर-निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
datia news
CM ने दतिया को दी 529 करोड़ की सौगात, सिंध पुल का किया लोकार्पण...
bijapur news
बीजापुर में CRPF ने दर्जनों IED बरामद, विस्फोटक सामान भी जब्त
Raisen News
अनजान लोगों को घर में न दें प्रवेश! वित्त विभाग के अधिकारी की पत्नी के साथ वारदात
chhatarpur news
ऐसी औलाद से भगवान बचाए! कलयुगी बेटे ने जिंदा मां-बहन को बताया मृत, पूरा गांव हैरान
gwalior news
ग्वालियर वाले ध्यान दें! अगले एक महीने इस रूट पर जाने से बचें, देखें डायवर्जन मार्ग
Indore News Hindi
हनीमून के बहाने शिलांग ले जाकर पति को पहाड़ से ढकेला, खौफनाक साजिश का ऐसे हुआ खुलासा
mp sir news
एमपी में SIR की प्रक्रिया पूरी, अंतिम मतदाता सूची जारी, यहां जानिए पूरा आंकड़ा
Naxal
सरेंडर के बाद कैसी है एक नक्सली की लाइफ? चैलेंज, पत्नी, राजनीति हर मुद्दे पर की बात