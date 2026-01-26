Advertisement
विश्व चैंपियन के घर डबल खुशियां, पिता को वापस मिली नौकरी, Thar भी आई, अब BMW की बारी

Kranti Goud Bought Thar Car: विश्व चैंपियन क्रांति गौड़ को डबल खुशियां मिली हैं, एक तरफ उनके पिता की पुलिस की नौकरी वापस मिल चुकी है तो दूसरी तरफ उनका एक और सपना पूरा हो गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 26, 2026, 02:44 PM IST
क्रांति गौड़ के घर आई डबल खुशी
Kranti Goud: विश्व चैंपियन क्रांति गौड़ ने विश्वकप जीतने के बाद अब अपना एक और सपना पूरा कर लिया है. एक तरफ उनके पिता की पुलिस की नौकरी फिर से वापस मिल चुकी है, तो दूसरी तरफ क्रांति गौड़ ने थार कार खरीदी है. यही वजह है कि घुवारा की रहने वाली भारतीय महिला किक्रेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौंड़ के परिवार में इन दिनों खुशियों का माहौल है, उन्होंने बताया कि उनके पिता मुन्नालाल गौंड़ की करीब 14 साल बाद पुलिस सेवा में वापसी हुई है, जबकि थार कार खरीदना उनका पुराना सपना था जो अब पूरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में थार गाड़ी खरीदी है. 

अब BMW खरीदनी है

क्रांति ने 24 जनवरी 2026 को महिंद्रा कंपनी की थार गाड़ी खरीदी, उन्होंने बताया कि थार उनकी ड्रीम कार थी, जिसे हासिल करने के बाद वह बेहद खुश हैं. हालांकि अभी उनका कार का सपना पूरा नहीं हुआ है, क्रांति का कहना है कि आने वाले समय में उनकी अगली ख्वाहिश बीएमडब्ल्यू कार खरीदने की है. भारतीय क्रिकेट में पहचान बना चुकी क्रांति लगातार आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रही हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा बनती जा रही हैं. छतरपुर जिले में उनकी लोकप्रियता तेजी से आगे बढ़ रही है और युवाओं के बीच भी वह तेजी से चर्चित हुई हैं. 

पिता को वापस मिली नौकरी 

इधर 24 जनवरी 2026 का दिन क्रांति के पिता मुन्नालाल गौंड़ के लिए भी खास रहा. उन्होंने इसी दिन पुलिस लाइन छतरपुर में आमद देकर दोबारा नौकरी ज्वॉइन की है. 25 जनवरी को वे सागर वर्दी लेने के लिए रवाना हुए, क्रांति के पिता को वापिस पुलिस नौकरी मे बहाल करने के लिये सीएम डॉक्टर मोहन यादव का वादा भी पूरा हो गया. बता दें कि विश्वकप जीतने के बाद जब क्रांति गौड़ की मुलाकात सीएम मोहन यादव से हुई थी तो उन्होंने अपने पिता की नौकरी वापस दिए जाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने उनके पिता की नौकरी वापस देने की बात कही थी, जहां अब उन्हें नौकरी मिल गई है. 

ऐसे में क्रांति गौड़ के घर फिलहाल डबल खुशियां आ गई हैं. क्योंकि एक तरफ पिता की नौकरी वापस आना बड़ी बात है, वहीं दूसरी तरफ थार का सपना भी पूरा हो चुका है, जो उनके लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. 

