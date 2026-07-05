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छतरपुर में आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही, 2 दिन में 4 लोगों ने गंवाई जान, 10 बकरियों की भी मौत

Chhatarpur Lightning Strike: छतरपुर के बकस्वाहा थाना क्षेत्र के ग्राम पाली में खेत मे काम के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो किसानों की मौत हो गई. दोनो किसान बारिश के बीच बीज बचाने के लिए त्रिपाल लगा रहे थे, तभी बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही जान चली गई.

Written ByHarish GuptaEdited By:Pooja
Published: Jul 05, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:47 AM IST
छतरपुर में आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही, 2 दिन में 4 लोगों ने गंवाई जान, 10 बकरियों की भी मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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