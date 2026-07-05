छतरपुर में आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही, 2 दिन में 4 लोगों ने गंवाई जान, 10 बकरियों की भी मौत

10 बकरियों की मौत

इसके साथ ही शुक्रवार को ईशानगर इलाके के बौडा गांव में जोरदार गरज और तूफान के बीच बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी दस बकरियों पर बिजली गिरी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई. इस घटना से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और उन्होंने अब प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है. जानकारी के मुताबिक बौडा गांव के रहने वाले 60 साल के सुंदर अहिरवार अपने खेत के पास बकरियां चरा रहे थे. इसी दौरान, डिडोल टिगेटे इलाके के पास मौसम अचानक खराब हो गया. भारी बारिश और आंधी-तूफान के बीच, बकरियां पास के बरगद के पेड़ के नीचे छिप गईं. अचानक पेड़ पर बिजली गिरी, जिससे सभी 10 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई।