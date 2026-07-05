छतरपुर में आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही, 2 दिन में 4 लोगों ने गंवाई जान, 10 बकरियों की भी मौत

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Chhatarpur Lightning Strike: छतरपुर के बकस्वाहा थाना क्षेत्र के ग्राम पाली में आकाशीय बिजली गिरने से दो किसानों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई. जानकारी के अनुसार ग्राम पाली निवासी चार किसान खेत में खरीफ फसल की बोनी कर रहे थे. इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बीज खराब होने की आशंका के चलते जुग्गन यादव और राजू लोधी बीज को बचाने के लिए त्रिपाल लगाने लगे. तभी अचानक आकाशीय बिजली सीधे उन पर गिर गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के दौरान मौजूद मृतक किसान भाई ने बताया कि अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई. बीज बचाने के प्रयास के दौरान अचानक बिजली गिरी और कुछ ही क्षणों में दोनों किसानों की जान चली गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा. पंचनामा कार्रवाई के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस हादसे से मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम का माहौल है.
दो भाइयों की मौत
वहीं जिले की घुवारा तहसील के सौरखी गांव में गुरुवार शाम बिजली गिरने से दो आदिवासी भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों मछली पकड़कर लौट रहे थे. जब जोरदार बारिश शुरू हुई, तो वे एक पेड़ के नीचे छिप गए, जहां उन पर बिजली गिर गई. जानकारी के मुताबिक गुरुवार को शाम करीब 4:30 बजे पांच-छह आदिवासी ग्रामीण धसान नदी पर बने बाण सुजारा डैम पर मछली पकड़ने गए थे. बाद में मौसम खराब हो गया और जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण ग्रामीण अपने-अपने घरों की ओर लौटने लगे. इसी दौरान दो भाई आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए.
10 बकरियों की मौत
इसके साथ ही शुक्रवार को ईशानगर इलाके के बौडा गांव में जोरदार गरज और तूफान के बीच बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी दस बकरियों पर बिजली गिरी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई. इस घटना से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और उन्होंने अब प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है. जानकारी के मुताबिक बौडा गांव के रहने वाले 60 साल के सुंदर अहिरवार अपने खेत के पास बकरियां चरा रहे थे. इसी दौरान, डिडोल टिगेटे इलाके के पास मौसम अचानक खराब हो गया. भारी बारिश और आंधी-तूफान के बीच, बकरियां पास के बरगद के पेड़ के नीचे छिप गईं. अचानक पेड़ पर बिजली गिरी, जिससे सभी 10 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई।
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