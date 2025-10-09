Advertisement
अब एमपी में दारूबाजों की खैर नहीं! झिंगरी पंचायत ने शराब पीने या बेचने वालों के लिए बनाए खतरनाक नियम

Chhatarpur Liquor News: छतरपुर जिले की एक पंचायत में शराबियों के खिलाफ नई पहल शुरू की गई है. पंचायत को लोगों ने फैसला किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीता हुआ या फिर बेचता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 09, 2025, 02:10 PM IST
शराबियों की आई शामत!
Jhingri Panchayat Liquor Ban: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अब शराब पीने, बेचने बालों की अब खैर नहीं है. जिले की एक पंचायत ने शराबबंदी को लेकर अनोखी पहल शुरू कर दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, वहां लोगों का कहना है कि अगर इस गांव में कोई भी शराब पीता दिखा या फिर अवैध शराब बेचता पाया गया. तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं पंचायत सामाजिक बहिष्कार भी करेगी. 

दरअसल, यह पहल छतरपुर की भगंवा थाना क्षेत्र के झिंगरी पंचायत में शुरू की गई है. इस पंचायत के लोगों ने सामूहिक रूप से फैसला किया है कि गांव में शराबियों की वजह से गांव का माहौल खराह होता है. इस लिए पंचायत शराबबंदी की जाए. वहीं पंचायत ने निर्णय लिया है कि पंचायत में शराबबंदी रहेगी. यदि कोई भी व्यक्ति शराब बेचते हुए पाया गया, तो उस पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा, एक साल तक सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा. 

पंचायत ने शुरू की पहल
अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाली गलौज करेगा, तो उस पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा, 6 महीने के लिए सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. यह निर्णय ग्राम पंचायत झिंगरी के पंचों की उपस्थिति में लिया गया है. वहीं पंचायत की तरफ से एख ज्ञापन थाना प्रभारी भगंवा को भी दिया है. मांग की है, कि शराब पीने और बेचने वालों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. (रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छतरपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

