छतरपुर में पुलिस-राजस्व टीम पर हमले के बाद बड़ी कार्रवाई, 150 से ज्यादा लोगों पर FIR

Chhatarpur News: छतरपुर जिले में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाले ढोड़न गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हुए हमले के मामले में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. इन लोगों में किसान, आदिवासी और गांव वाले शामिल हैं. साथ ही अमित भटनागर भी शामिल हैं जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे. बुधवार को इस कार्रवाई के दौरान गांव वालों की एक भीड़ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर जोरदार पत्थरबाजी की थी, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया है.

150 से ज्यादा लोगों पर FIR

किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में 50 नामजद व्यक्तियों जिनमें सामाजिक नेता अमित भटनागर, बिजावर से AAP पार्षद दिव्या अहिरवार और हिसाबी राजपूत शामिल हैं, और 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है. इसके अलावा पुलिस ने एक दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है. ड्रोन फुटेज, तस्वीरों और वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. पुलिस ने कानून की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, दंगा करना और मारपीट शामिल हैं. आरोपियों को पकड़ने के लिए लगभग आधा दर्जन पुलिस टीमें तैनात की गई हैं.

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अतिक्रमण हटाने गई थी टीम

दरअसल, बुधवार को ढोड़न गांव में ग्रामीणों ने उस टीम पर पथराव किया, जो केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए आई थी. अतिक्रमण हटाने के काम पर लगी इस टीम ने एक आदिवासी परिवार के घर पर बुलडोजर चला दिया था. आरोप है कि उस समय परिवार के सदस्य घर के अंदर ही मौजूद थे. मलबे के नीचे दब जाने से पति, पत्नी और उनके दो बच्चे घायल हो गए थे. घर पर बुलडोजर चलाए जाने और परिवार के सदस्यों के घायल होने के बाद ग्रामीण भड़क उठे और उन्होंने टीम पर पथराव शुरू कर दिया था. भीड़ ने छह गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जिनमें एक JCB और तहसीलदार की सरकारी गाड़ी भी शामिल थी. पथराव के कारण टीम को मौके से भागना पड़ा था. इस घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.