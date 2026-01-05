बेडरूम में पति की हैवानियत! बेटी के सामने पत्नी के साथ करता रहा ये काम, सीसीटीवी में कैद पूरी हरकत

Chhatarpur Domestic Violence Case: छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना इलाके के चौक बाजार इलाके में एक व्यक्ति की हैवानियत सामने आई है. जहां व्यक्ति ने बेडरूम में अपनी पत्नी को इस कदर पीटा, कि देखने वालों का दिमाग सन्न रह गया. सबसे बुरा पल तो तब लगा कि जब यह व्यक्ति अपनी मासूम बेटी के सामने पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था. वहीं बेटी रोते हुए अपने पिता से मां को छोड़ने की मन्नत मांग रही थी. लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति ने जमकर पीटा.

सोशल मीडिया वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति को न तो पत्नी की बेबसी पर तरस आ रहा है. और न ही अपनी मासूम सी बेटी की चीखों का कोई असर हो रहा है. वह लगातार पीटता दिखाई दे रहा है. कमरे में मौजूद छोटी बच्ची अपनी मां को पिटता देख सहम गई और उसकी रुलाई इस बात का सबूत है कि इस हिंसा ने उसके मासूम मन पर गहरी चोट पहुंचाई.

जांच में जुटी पुलिस

वीडियो वायरल होने और चर्चा का विषय बना हुआ है. लेकिन उसके बावजूद भी अब तक पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. वहीं पुलिस ने इसको लेकर कहा कि यह मामला संज्ञान में जरूर आया है, लेकिन औपचारिक शिकायत के बिना कानूनी कार्रवाई में दिक्कतें आती हैं. फिलहाल पुलिस इस वीडियों की सत्यता की जांच कर रही है, ताकि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जा सके.

पहले भी आए हैं केस

छतरपुर में यह कोई पहली घटना नहीं है. जिले के एसपी कार्यालय और थानों में घरेलू हिंसा की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है. पारिवारिक झगड़े और विवाद अब घर की चारदीवारी से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच रहे हैं. जानकारों का कहना है कि जागरूकता की कमी और सामाजिक लोकलाज के डर से कई महिलाएं पुलिस तक नहीं पहुंच पातीं, जिससे ऐसे पतियों के हौसले और बढ़ जाते हैं.

