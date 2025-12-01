Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3024807
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

जयमाला के बाद 10 लाख दहेज की फरमाइश, शादी के मंडप से भागा दूल्हा, दुल्हन रह गई अकेली

Chhatarpur News: छतरपुर में एक दहेजलोभी दूल्हे के परिवार के कारण शादी टूट गई और बारात बैरंग लौट गई. टीकमगढ़ से आई दुल्हन की शादी छतरपुर के दूल्हे से होनी थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जयमाला के बाद 10 लाख दहेज की फरमाइश, शादी के मंडप से भागा दूल्हा, दुल्हन रह गई अकेली

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर में दहेज के लालच में एक शादी टूट गई. यहां वरमाला की रस्म के बाद दूल्हे के पिता ने अचानक 10 लाख रुपये दहेज की मांग कर दी. दुल्हन के परिवार ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन दूल्हे के परिवार ने मना कर दिया और दूल्हा शादी की जगह से भाग गया. बारात बिना दुल्हन के लौट गई. इससे गुस्साए दुल्हन के परिवार ने हाईवे जाम कर दिया. पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत किया और शिकायत दर्ज की. दुल्हन ने कहा कि उसके परिवार ने शादी में पहले ही 11 लाख रुपये खर्च कर दिए थे.

शादी के मंडप से भागा दूल्हा
दरअसल, छतरपुर में दहेज के लालची दूल्हे के परिवार की वजह से वरमाला के बाद बारात बिना दुल्हन लिए खाली हाथ लौट गई. घटना शहर के नौगांव रोड पर स्थित शांति मैरिज हाउस की है, जहां टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र से दुल्हन पक्ष के लोग अपनी बेटी नीतू की शादी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देरी रोड से दूल्हे गौरव से कराने आए थे. फिर रात में वरमाला के बाद दूल्हे पक्ष के लोग दहेज में दस लाख रुपये और मांगने लगे. दूल्हे के पिता की मांग को देखते हुए दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के पिता से हाथ जोड़कर विनती की लेकिन दूल्हे के पिता नहीं माने और फिर दूल्हा शादी स्थल से फरार हो गया.

दुल्हन पक्ष का रो-रोकर बुरा हाल 
बेचारे दुल्हन के परिवार वाले इस तरह बारात वापस जाने से दुखी थे और उनके आंसू बह रहे थे. दूल्हे के परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दुल्हन के परिवार ने मैरिज गार्डन के बाहर सड़क पर बैठकर हाईवे जाम कर दिया. जाम की खबर मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुल्हन पक्ष के लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने ले गई. दुल्हन का कहना है कि उसके परिवार ने जमीन बेचकर इस शादी में 11 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं और दूल्हे का लालची पिता अब 10 लाख रुपये और मांग रहा है, जिसके कारण बारात खाली हाथ लौट गई.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhatarpur newsmp news

Trending news

balodabazar news
12वीं पास युवक बना डॉक्टर, बिना झिझक करता था लोगों का ऑपरेशन, अस्पताल हुआ सील
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने पेश की सादगी की मिसाल, सामूहिक विवाह समारोह में हुई बेटे की शादी
ujjain news
उज्जैन में भव्य अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का होगा आगाज, CM मोहन करेंगे शुभारंभ...
LPG price
राहत वाली खबर! सस्ता हो गया गैस सिलेंडर; जानें अपने शहर में आज का नया LPG प्राइस
jabalpur news
पहले इंस्टा पर करती थी लड़कों से मीठी-मीठी बातें, फिर शुरू होता ब्लैकमेल का खेल
chhattisgarh news
छग में अब सरकारी कर्मियों की नहीं चलेगी लेटलतीफी, मंत्रालय में आज से लागू हुई नई चीज
tikamgarh news
टीकमगढ़ में बड़ी वारदात, जमीनी विवाद में 3 सगे भाईयों की हत्या, कुल्हाड़ी से हमला
mp winter session
1 दिसंबर से एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 4दिन चलेगी बैठकें, 3 दिसंबर को छुट्टी
kawardha news
कवर्धा में प्रार्थना सभा पर बवाल, रविदास नगर में बढ़ा तनाव, पुलिस ने फौरन संभाले हाल
Khargone cyber crime
खरगोन में कलेक्टर की फोटो से साइबर ठगी! 9 आरोपी गिरफ्तार, अधिकारियों से भी ठगे