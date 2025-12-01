जयमाला के बाद 10 लाख दहेज की फरमाइश, शादी के मंडप से भागा दूल्हा, दुल्हन रह गई अकेली

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर में दहेज के लालच में एक शादी टूट गई. यहां वरमाला की रस्म के बाद दूल्हे के पिता ने अचानक 10 लाख रुपये दहेज की मांग कर दी. दुल्हन के परिवार ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन दूल्हे के परिवार ने मना कर दिया और दूल्हा शादी की जगह से भाग गया. बारात बिना दुल्हन के लौट गई. इससे गुस्साए दुल्हन के परिवार ने हाईवे जाम कर दिया. पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत किया और शिकायत दर्ज की. दुल्हन ने कहा कि उसके परिवार ने शादी में पहले ही 11 लाख रुपये खर्च कर दिए थे.

शादी के मंडप से भागा दूल्हा

दरअसल, छतरपुर में दहेज के लालची दूल्हे के परिवार की वजह से वरमाला के बाद बारात बिना दुल्हन लिए खाली हाथ लौट गई. घटना शहर के नौगांव रोड पर स्थित शांति मैरिज हाउस की है, जहां टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र से दुल्हन पक्ष के लोग अपनी बेटी नीतू की शादी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देरी रोड से दूल्हे गौरव से कराने आए थे. फिर रात में वरमाला के बाद दूल्हे पक्ष के लोग दहेज में दस लाख रुपये और मांगने लगे. दूल्हे के पिता की मांग को देखते हुए दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के पिता से हाथ जोड़कर विनती की लेकिन दूल्हे के पिता नहीं माने और फिर दूल्हा शादी स्थल से फरार हो गया.

दुल्हन पक्ष का रो-रोकर बुरा हाल

बेचारे दुल्हन के परिवार वाले इस तरह बारात वापस जाने से दुखी थे और उनके आंसू बह रहे थे. दूल्हे के परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दुल्हन के परिवार ने मैरिज गार्डन के बाहर सड़क पर बैठकर हाईवे जाम कर दिया. जाम की खबर मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुल्हन पक्ष के लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने ले गई. दुल्हन का कहना है कि उसके परिवार ने जमीन बेचकर इस शादी में 11 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं और दूल्हे का लालची पिता अब 10 लाख रुपये और मांग रहा है, जिसके कारण बारात खाली हाथ लौट गई.

