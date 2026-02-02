बागेश्वर धाम में फिर सजेगा कन्या विवाह महोत्सव, 300 बेटियों का होगा ब्याह...नेपाल की युवती भी होगी दुल्हन

Bageshwar Dham: छतरपुर के बागेश्वर धाम में हर वर्ष की तरह इस साल भी बहुत ही शानदार कन्या विवाह महोत्सव आयोजित होने जा रहा है. इस बार का महोत्सव काफी खास होने वाला है, क्योंकि यह महोत्सव सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय हो गया है. नेपाल की भी एक बेटी की शादी धाम में होगी. इस मौके पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने वर-वधु को लहंगा, चुनरी, शेरवानी, टोपी, वरमाला आदि सामग्री दी.

30,000 रुपये की जॉइंट एफडी

बाबा बागेश्वर ने सभी ससुराल वालों को सलाह दी कि वे अपनी बहुओं को अपनी बेटियों जैसा मानें और यह पक्का करें कि किसी भी तरह की कोई शिकायत न हो. उन्होंने कुछ समधियों को बुलाया, उनके साथ मज़ाक किया और उनके चेहरों पर गुलाल लगाया. उन्होंने ऐलान किया कि इस बार दूल्हा और दुल्हन के नाम पर 30,000 रुपये की जॉइंट फिक्स्ड डिपॉज़िट खोली जाएगी. यह फिक्स्ड डिपॉज़िट पांच साल से पहले नहीं तोड़ी जा सकती. उन्होंने बताया कि शादियों के लिए चयन प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी रही. सर्वे टीम ने 500 से ज़्यादा लड़कियों में से 300 लड़कियों को चुना, जिसमें उन लड़कियों को प्राथमिकता दी गई जो बहुत गरीब, अनाथ या बेसहारा थीं.

धूमधाम से होगी 300 बेटियों की शादी

बता दें कि बागेश्वर धाम में कन्या महोत्सव इस साल महाशिवरात्रि के मौके पर होगा. इस महोत्सव में 300 लड़कियों की शादी होगी. बाबा बागेश्वर ने दूल्हा-दुल्हन के परिवारों को बुलाया और उन्हें शुरुआती तोहफ़े दिए. बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये बेटियां अब बालाजी (भगवान हनुमान) की बेटियां बन गई हैं. उनकी शादियां बहुत धूमधाम से मनाई जाएंगी. बेटियों की शादी पूरे देश के साधु-संतों और धार्मिक नेताओं की मौजूदगी में होगी.

वहीं बाबा बागेश्वर ने बताया कि सर्वे टीम ने 500 से ज़्यादा बहुत गरीब, अनाथ, बिना मां-बाप वाली लड़कियों में से शादी के लिए 300 बेटियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बिना थके काम किया. 500 से ज़्यादा बेटियां शादी के लायक थीं, लेकिन बागेश्वर धाम में अभी सिर्फ़ 300 लड़कियों की शादी करवाने की क्षमता है, इसीलिए इन बेटियों को चुना गया.

