Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछतरपुर

केंद्रीय मंत्री ने की इस ट्रेन का समय बदलने की मांग, भोपाल से शाम और खजुराहो से सुबह चले

Mahamana Express Train: केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने महामना एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव की मांग की है. इसके लिए उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 26, 2026, 05:33 PM IST
ट्रेन के समय में बदलाव की मांग
Tikamgarh News: टीकमगढ़ से सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने महामना एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव की मांग की है. इसके लिए उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भी लिखा है. जिसमें मंत्री ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को खुजराहो से भोपाल के बीच चलने वाली इस ट्रेन के समय में बदलाव की मांग की है. मंत्री का कहना है कि यह ट्रेन खजुराहो से सुबह और भोपाल से शाम को चलनी चाहिए. ऐसा होने से दोनों तरफ से यात्रियों को इसका फायदा होगा. 

वीरेंद्र खटीक ने लिखा पत्र 

वीरेंद्र खटीक ने पत्र में बताया कि फिलहाल महामना एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22164 खजुराहो से हर दिन शाम को 4 बजकर 30 मिनट पर चलती और रात में 11 बजकर 05 मिनट पर भोपाल पहुंच जाती है. वहीं भोपाल में वापसी में ट्रेन संख्या 22163 सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर चलती है और दोपहर में 12 बजकर 55 मिनट पर भोपाल पहुंच जाती है. इस दौरान ट्रेन टीकमगढ़, छतरपुर समेत कई स्टेशनों पर स्टॉपेज लेती है. मंत्री का कहना है कि इस समय की वजह से यात्रियों को भोपाल में दो दिन रुकना पड़ता है. जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है. 

खजुराहो से सुबह और भोपाल से शाम को चले 

मंत्री वीरेंद्र खटीक ने रेल मंत्री से मांग की है कि ट्रेन की समय सारिणी बदली जाए. उनका सुझाव है कि ट्रेन सुबह 5 बजे खजुराहो से चलनी चाहिए और सुबह 10 से 11 बजे के बीच में भोपाल पहुंच जानी चाहिए. जबकि शाम को इस ट्रेन की वापसी 5 से 6 बजे के बीच में होनी चाहिए जो रात में 10 से 11 बचे के बीच में खजुराहो पहुंच जानी चाहिए. इससे भोपाल आने और जाने में यात्रियों को फायदा होगा. इससे टीकमगढ़ और छतरपुर क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा. 

बताया जा रहा है कि मंत्री ने इसको लेकर रेल मंत्री को पत्र लिख दिया है. खजुराहो से भोपाल के बीच चलने वाली महामना एक्सप्रेस ट्रेन में लंबे समय से परिवर्तन की मांग की जारही है. जो अब तेज होती दिख रही है.

