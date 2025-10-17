Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2966310
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Chhatarpur News-MP में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने 7 लोगों को रौंदा, काफिला नहीं रुका...और ना ही मंत्री जी

Chhatarpur News-छतरपुर में राज्यमंत्री के काफिले में चल रहे फॉलोअप वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए. घायल हुए लोगों में एक बुजुर्ग शामिल हैं, जिनके पैरों में गंभीर चोट आई है. इस हादसे के बाद वहां काफिले में चल रही एक भी गाड़ी नहीं रुकी और ना ही मंत्री ने रुककर लोगों का हालचाल पूछा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhatarpur News-MP में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने 7 लोगों को रौंदा, काफिला नहीं रुका...और ना ही मंत्री जी

Ministers Convoy Car Hits Rikshaw-मध्यप्रदेश के छतरपुर में राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले के दौरान हादसा हो गया. मंत्री के काफिले में चल रहे फॉलोअप वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. इस हादसे में ई-रिक्शा चालक समेत 7 लोग घायल हो गए. एक बुजुर्ग को हादसे में पैरों में गंभीर चोट आई, उनकी ग्वालियर के अस्पतल में सर्जरी हुई है. डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग का एक पैर काटना पड़ेगा. इस हादसे के दौरान न तो वहां मंत्री रुके और ना ही कोई समर्थक. 

मंत्री के फॉलोअप वाहन ने मारी टक्कर
यह हादसा गुरुवार शाम को हुआ. गुधौरा गांव के रहने वाले साहब सिंह सामान खरीदकर अपने गांव लौट रहे थे. ई-रिक्शा में सात लोग सवार थे. इसी दौरान फॉलोअप वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही ई-रिक्शा पलट गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए साहब सिंह को लवकुश नगर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया और फिर वहां से ग्वालियर रेफर किया गया. 

कार्यक्रम से लौट रहे थे मंत्री
राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार बरहा गांव में दशहरा मिलन समारोह में शामिल होकर लवकुश नगर लौट रहे थे. साहब सिंह के बेटे पुष्पेंद्र ने बताया कि मंत्री के काफिले की चार गाड़ियां निकल गई थीं. पांचवीं गाड़ी ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी. कार मेरे पिता के पैरों से टकराते हुए निकली, रिक्शा पलट गया. काफिले के पीछे चल रही गौरिहार थाना पुलिस ने घायलों को लवकुश नगर अस्पताल पहुंचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

'एक पैर काटना पड़ेगा'
पुष्पेंद्र ने बताया कि पित के पैरों में गंभीर चोट थीं इसलिए उन्हें छतरपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया. ग्वालियर में डॉक्टर ने बताया कि उनका एक पैर खराब हो चुका है, उसको काटना पड़ेगा. वहीं पुष्पेंद्र का कहना है कि हमने मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में मत फंसाओ. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है.

आयुष्मान योजना के तहत होगा इलाज
वहीं साहब सिंह के भतीजे कपूर सिंह ने कहा कि मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहलवाया है कि चाचा का इलाज आयुष्मान योजना के तहत कराया जाएगा. इस हादसे को लेकर लवकुश नगर एसडीओपी नवीन दुबे ने कहा जिस वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी है, उसकी तलाश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें-20 साल तक नौकरी से गायब थी मैडम जी, 'गुमनाम' विभाग से पेश की फिटनेस सर्टिफिकेट; अब..

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Chhatarpur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsChhatarpur accidentchhatarpur accident news

Trending news

Latest rewa News
20 साल तक नौकरी से गायब थी मैडम जी, 'गुमनाम' विभाग से पेश की फिटनेस सर्टिफिकेट; अब..
satna news
ओवैसी के साथ मोदी-योगी की बनाई आपत्तिजनक फोटो, पुलिस ने लिया एक्शन; पकड़ा गया तस्लीम
indore news
हर साल की 'दिवाली लूट' खत्म! RTO ने यात्रियों को दिलाए पैसे वापस, दी चेतावनी
bank holiday
छत्तीसगढ़ में दिवाली पर कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? देखें छुट्टियों की लिस्ट
mp news
MP में राहुल गांधी लेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 'क्लास', तैयार होगी नई रणनीति
bank holiday
दिवाली पर MP में बैंकों में कितने दिनों की छुट्टी? जानें कब से कब तक रहेंगे बंद
chhattisgarh news
जेल में जिम, वीडियो कॉल और फोटोशूट...रायपुर सेंट्रल जेल में करसत करते दिखा कैदी
chhattisgarh news
'पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन': मुख्यधारा में लौटे दण्डकारण्य के 210 माओवादी
mp news
3 बार पलटी तेज रफ्तार कार, 11वीं के छात्र की मौत...दोस्त के पैर में घुसा टीन, 5 घायल
mp news
महाकाल के दरबार में मिलेगा रागी लड्डू का प्रसाद, दीपावली से होगी शुरुआत, जानें कीमत