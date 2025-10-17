Chhatarpur News-MP में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने 7 लोगों को रौंदा, काफिला नहीं रुका...और ना ही मंत्री जी

Ministers Convoy Car Hits Rikshaw-मध्यप्रदेश के छतरपुर में राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले के दौरान हादसा हो गया. मंत्री के काफिले में चल रहे फॉलोअप वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. इस हादसे में ई-रिक्शा चालक समेत 7 लोग घायल हो गए. एक बुजुर्ग को हादसे में पैरों में गंभीर चोट आई, उनकी ग्वालियर के अस्पतल में सर्जरी हुई है. डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग का एक पैर काटना पड़ेगा. इस हादसे के दौरान न तो वहां मंत्री रुके और ना ही कोई समर्थक.

मंत्री के फॉलोअप वाहन ने मारी टक्कर

यह हादसा गुरुवार शाम को हुआ. गुधौरा गांव के रहने वाले साहब सिंह सामान खरीदकर अपने गांव लौट रहे थे. ई-रिक्शा में सात लोग सवार थे. इसी दौरान फॉलोअप वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही ई-रिक्शा पलट गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए साहब सिंह को लवकुश नगर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया और फिर वहां से ग्वालियर रेफर किया गया.

कार्यक्रम से लौट रहे थे मंत्री

राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार बरहा गांव में दशहरा मिलन समारोह में शामिल होकर लवकुश नगर लौट रहे थे. साहब सिंह के बेटे पुष्पेंद्र ने बताया कि मंत्री के काफिले की चार गाड़ियां निकल गई थीं. पांचवीं गाड़ी ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी. कार मेरे पिता के पैरों से टकराते हुए निकली, रिक्शा पलट गया. काफिले के पीछे चल रही गौरिहार थाना पुलिस ने घायलों को लवकुश नगर अस्पताल पहुंचाया.

'एक पैर काटना पड़ेगा'

पुष्पेंद्र ने बताया कि पित के पैरों में गंभीर चोट थीं इसलिए उन्हें छतरपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया. ग्वालियर में डॉक्टर ने बताया कि उनका एक पैर खराब हो चुका है, उसको काटना पड़ेगा. वहीं पुष्पेंद्र का कहना है कि हमने मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में मत फंसाओ. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है.

आयुष्मान योजना के तहत होगा इलाज

वहीं साहब सिंह के भतीजे कपूर सिंह ने कहा कि मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहलवाया है कि चाचा का इलाज आयुष्मान योजना के तहत कराया जाएगा. इस हादसे को लेकर लवकुश नगर एसडीओपी नवीन दुबे ने कहा जिस वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी है, उसकी तलाश कर रहे हैं.

