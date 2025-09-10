Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में फंसे MP के 14 लोग, PM और CM मोहन से लगाई सुरक्षित भारत वापसी की गुहार; शेयर किया वीडियो
Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में फंसे MP के 14 लोग, PM और CM मोहन से लगाई सुरक्षित भारत वापसी की गुहार; शेयर किया वीडियो

MP News: नेपाल Gen-Z प्रोटेस्ट के बीच भारत के कई लोगों की नेपाल में फंसे होने की खबर है. इसमें मध्य प्रदेश के 14 लोग भी शामिल हैं. नेपाल में जारी हिंसा के बीच सभी ने पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव से उन्हें नेपाल से सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगाई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:01 PM IST
mp news
mp news

MP Families in Nepal: नेपाल में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच भारत के हजारों लोग नेपाल में फंसे हुए हैं. सभी, भारत के पीएम मोदी से सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार कर रहे हैं. इसी बीच मध्य प्रदेश के लोगों की भी नेपाल में फंसे होने की खबर सामने आई है. एमपी से करीब 14 लोगों के फंसे होने की खबर है. सभी ने पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव से उन्हें वहां से सुरक्षित निकाले जाने की अपील की है. 

एमपी के लोगों की सीएम पीएम से गुहार
नेपाल में जारी Gen-Z प्रोटेस्ट दिनों-दिन गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है. सड़कों पर विरोधियों की भीड़, आगजनी और हिंसा ने इस प्रोटेस्ट को और गंभीर बना दिया है. इस वक्त सभी की निगाहें नेपाल के मौजूदा हालात पर टिकी हुई है. इस उग्रवाद हिंसक प्रदर्शन के बीच भारत के अलग-अलग राज्यों से लोग नेपाल में फंसे हैं. एमपी से भी 14 लोगों के फंसे होने की खबर है. सभी के अंदर डर का माहौल है. भारत से नेपाल पहुंचे लोगों ने बताया कि नेपाल में विद्रोह बढ़ता जा रहा है जिस वजह से उन्हें जल्द-जल्द से सुरक्षित यहां से बाहर निकाला जाए. 

छतरपुर के फैमली ने बताई मौजूदा हालात
इन 14 लोगों में से  4 परिवार छतरपुर के बताए जा रहे हैं. नेपाल के काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने गया ये परिवार हिंसा के बीच एक होटल में फंसा हुआ है. ना बाहर जा सकते हैं और ना ही किसी माध्यम से अपने देश वापस आ सकते हैं. वहीं कुछ लोगों ने होटल की खिड़की से बाहर हो रही हिंसा आगजानि का वीडियो भी शेयर किया है. वीडियो में नेपाल के हिंसक और तनावपूर्ण हालात के बारे में बताया गया. बॉर्डर सील है चारों ओर विरोधियों की तरफ से तोड़फोड़ किया जा रहा है. लोग मर रहे हैं, सरकारी अधिकारियों के साथ यहां बर्बरता की जा रही है. ऐसे में उन्हें अपने देश भारत वापस लौटने की आशा है. 

विधायक ने कही ये बात
वहीं छतरपुर की विधायक ललिता यादव ने बताया कि लोगों के नेपाल में फंसे होने  की अपील उन तक पहुंची है. सीएम मोहन यादव ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है. नेपाल में फंसे तमाम भारतवासियों को भारत लाने का काम किया जा रहा है. लोगों की अपील व्यर्थ नहीं जाएगी क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया है कि जब कभी किसी अन्य देश में विरोध या इस तरह की आपदा आती है भारत सरकार अपने नागरिकों को उनके देश सुरक्षित पहुंचाने में सफल रही है. रिपोर्ट: हरीश गुप्ता, छतरपुर

