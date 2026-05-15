अजब एमपी की गजब पुलिस! अपराधियों की जगह जेल में मुर्गा कैद, चौकी देख चकराए लोग

Chhatarpur News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अक्टोहा पुलिस चौकी इन दिनों अपने अनोखे काम करने के तरीके की वजह से सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए 22 सेकंड के एक वीडियो ने पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस हवालात में बड़े अपराधियों को रखा जाना चाहिए, वहां एक मुर्गी स्वतंत्र होकर घूम रही है और लॉक-अप का दरवाजा बाहर से बंद है.

अपराधियों की जगह जेल में मुर्गा कैद

सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. वायरल हो रहे 22-सेकंड के इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस चौकी के लॉक-अप के अंदर एक मुर्गा घूम रहा है. लॉक-अप का दरवाजा बाहर से बंद है. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है. "अक्टोहा चौकी का हाल देखिए...यहां एक मुर्गे को लॉक-अप की सैर कराई जा रही है."

चिकन पार्टी के लिए मंगवाया गया था मुर्गा

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने रात में चिकन पार्टी करने के लिए किसी से एक मुर्गा मंगवाया, और बाद में उसे भागने से रोकने के लिए हवालात में बंद कर दिया. चौकी पर अक्सर रात के समय पार्टियां होती रहती हैं. कल शाम एक व्यक्ति मुर्गा लेकर आया था. यह वही मुर्गा था जिसे अंदर बंद किया गया था.

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चौकी प्रभारी ने दी सफाई

इस घटना का एक वीडियो सुबह रिकॉर्ड किया गया. जहां एक ओर अपराधी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं मुर्गा अंदर बंद है. जब यह मामला काफी चर्चा में आ गया, तो अक्टोहा चौकी के प्रभारी ने इस पर स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने बताया कि वह मुर्गा एक ग्रामीण का था और रास्ता भटककर चौकी में आ गया था. उसे केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय के लिए अंदर रखा गया था.

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