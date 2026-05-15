Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3217960
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछतरपुर

अजब एमपी की गजब पुलिस! अपराधियों की जगह जेल में मुर्गा कैद, चौकी देख चकराए लोग

Chhatarpur News: छतरपुर जिले के लवकुशनगर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली अक्टोहा पुलिस चौकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. इस वायरल वीडियो में चौकी के लॉकअप के अंदर एक मुर्गी को बंद देखा जा सकता है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 15, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Chhatarpur News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अक्टोहा पुलिस चौकी इन दिनों अपने अनोखे काम करने के तरीके की वजह से सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए 22 सेकंड के एक वीडियो ने पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस हवालात में बड़े अपराधियों को रखा जाना चाहिए, वहां एक मुर्गी स्वतंत्र होकर घूम रही है और लॉक-अप का दरवाजा बाहर से बंद है.

अपराधियों की जगह जेल में मुर्गा कैद
सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. वायरल हो रहे 22-सेकंड के इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस चौकी के लॉक-अप के अंदर एक मुर्गा घूम रहा है. लॉक-अप का दरवाजा बाहर से बंद है. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है. "अक्टोहा चौकी का हाल देखिए...यहां एक मुर्गे को लॉक-अप की सैर कराई जा रही है."

चिकन पार्टी के लिए मंगवाया गया था मुर्गा
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने रात में चिकन पार्टी करने के लिए किसी से एक मुर्गा मंगवाया, और बाद में उसे भागने से रोकने के लिए हवालात में बंद कर दिया. चौकी पर अक्सर रात के समय पार्टियां होती रहती हैं. कल शाम एक व्यक्ति मुर्गा लेकर आया था. यह वही मुर्गा था जिसे अंदर बंद किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: धार में भारी पुलिसबल तैनात, कलेक्टर और एसपी पहुंचे भोजशाला, पढ़ें बड़ी खबरें

 

चौकी प्रभारी ने दी सफाई
 इस घटना का एक वीडियो सुबह रिकॉर्ड किया गया. जहां एक ओर अपराधी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं मुर्गा अंदर बंद है. जब यह मामला काफी चर्चा में आ गया, तो अक्टोहा चौकी के प्रभारी ने इस पर स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने बताया कि वह मुर्गा एक ग्रामीण का था और रास्ता भटककर चौकी में आ गया था. उसे केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय के लिए अंदर रखा गया था.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhatarpur newsmp news

Trending news

chhatarpur news
अजब एमपी की गजब पुलिस! अपराधियों की जगह जेल में मुर्गा कैद, चौकी देख चकराए लोग
Ujjain Singhasth 2028
सिंहस्थ 2028 की तैयारी: उज्जैन के रामघाट पहुंचे CM मोहन यादव...
Mohan Yadav
उज्जैन में 'जय गुरुदेव' के दर पर CM मोहन यादव, महाराज बोले- मेरे मोहन प्यारे अब...
Mohan Yadav
दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचे मोहन यादव,पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के घायलों से की मुलाकात
gwalior news
SAF जवान ने मंगेतर के साथ किया दुष्कर्म, रोका-सगाई के बाद बनाए शारीरिक संबंध, अब..
damoh news
दमोह स्टेशन पर अफरा-तफरी, बाल तस्करी की सूचना से अलर्ट हुआ प्रशासन, बोगियों में रेड
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: धार में भारी पुलिसबल तैनात, कलेक्टर और एसपी पहुंचे भोजशाला, पढ़ें बड़ी खबरें
gwalior news
ग्वालियर-भिंड हाईवे पर बड़ा हादसा, बाइक सवार को बचाने में बस पलटी, कई यात्री घायल
dindori news
ईंधन बचत पर कलेक्टर का बड़ा फैसला, अधिकारियों को कारपूल-साइकिल चलाने की सलाह...
dewas factory blast
देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट अपडेट: अब तक 5 की मौत, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश