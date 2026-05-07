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जेल में सजा काट रहे कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, रिहाई के बाद की शादी, धर्मेंद्र की दुल्हनिया बनी फिरोजा, बजरंग दल ने किया कन्यादान

Chhatarpur News-सतना सेंट्रल जेल की सहायक अधीक्षक फिरोजा खातून ने हत्या के मामले में साज काट चुके धर्मेंद्र नाम के युवक से हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है. छतरपुर के लवकुशनगर में 5 मई को यह शादी संपन्न हुई. दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी, जब धर्मेंद्र वहां सजा काट रहा था और फिरोजा वहां सहायक अधीक्षक थीं. इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में है.

 

Written By  Harish Gupta|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 07, 2026, 03:48 PM IST
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जेल में सजा काट रहे कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, रिहाई के बाद की शादी, धर्मेंद्र की दुल्हनिया बनी फिरोजा, बजरंग दल ने किया कन्यादान

Jailer Marries Former Prisoner-न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन...जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन...'' जगजीत सिंह के गीत की ये पंक्तियां जब सतना सेंट्रल जेल की चारदीवारी से टकराईं, तो मोहब्बत की एक ऐसी दास्तां लिखी गई जिसने समाज की हर दीवार को तोड़ दिया. मध्यप्रदेश के सतना से एक अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां सेंट्रल जेल की डिप्टी जेलर ने हत्या के मामले में सजा काट चुके कैदी से शादी कर ली. यह कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है, लेकिन यह कहानी सच्चे प्रेम की है. 5 मई को छतरपुर के लवकुशनगर में यह विवाह संपन्न हुई. अब यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है.

सजा काट चुके कैदी से शादी
'मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता', इस कहावत को मध्य प्रदेश के सतना में पदस्थ सहायक जेल अधीक्षक फिरोजा खातून ने हकीकत में बदल दिया है. फिरोजा ने सर्व-धर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करते हुए, हत्या के मामले में 14 साल की सजा काट चुके धर्मेंद्र सिंह के साथ हिंदू रीति-रिवाज से विवाह कर लिया. खास बात ये रही कि मुस्लिम अधिकारी के परिजन शादी में शामिल नहीं हुए तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कन्यादान किया. 

हत्या के मामले में हुई थी सजा
दुल्हन फिरोजा खातून रीवा जिले की रहने वाली हैं, वह वर्तमान में केंद्रीय जेल सतना में सहायक जेल अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं. वहीं दूल्हा धर्मेंद्र, छतरपुर के चंदला का रहने वाला है. धर्मेंद्र सिंह को साल 2007 में नगर परिषद चंदला के उपाध्यक्ष कृष्ण दत्त दीक्षित की हत्या कर शव दफनाने के चर्चित मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी. करीब 14 साल जेल में रहने के बाद अच्छे आचरण के चलते धर्मेंद्र को रिहा कर दिया गया. पिछले 4 साल से वह जेल से बाहर था. 

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जेल में हुई मुलाकात, फिर परवान चढ़ा प्यार
फिरोजा खातून केंद्रीय जेल सतना में वारंट इंचार्ज के पद पर थीं. वहीं धर्मेंद्र सिंह जेल में वारंट का काम करता था. उस समय धर्मेंद्र जेल में अपनी सजा काट रहा था. इस दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई. धर्मेंद्र के जेल से रिहा होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया. दोनों ने समाज की परवाह किए बिना शादी का फैसला लिया. 

बजरंग दल ने निभाई रस्म
फिरोजा की इस शादी से परिजन नाराज थे और वे शादी में शामिल नहीं हुए. ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ता आगे आए और उन्होंने कन्यादान की रस्म पूरी की. 5 मई को छतरपुर के लवकुशनगर में शादी बड़े धूमधाम से हुई. दोनों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार से हुआ. शादी की खबर सामने आते ही केंद्रीय जेल सतना में यह मामला चर्चा का विषय बन गया. कैदी से लेकर अधिकारी तक सभी ने इस जोड़े को बधाई दी. यह शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

यह भी पढ़ें-ऐन वक्त पर बदली दुल्हन की पसंद, दूल्हे को छोड़ प्रेमी को पहना दी वरमाला, चौंक गए लोग

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