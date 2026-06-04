बुरी शक्तियों से मुक्ति के लिए बागेश्वरधाम में ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन, घर बैठे जुड़ेंगे लाखों भक्त

Bageshwar Dham: इस डिजिटल युग में मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में धर्म और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम देखने को मिलने वाला है. धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी 21-दिवसीय विशेष आध्यात्मिक साधना को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लौट आए हैं, जिसके साथ ही इस पावन स्थल पर धार्मिक गतिविधियों का पुनरुत्थान हुआ है. इसी क्रम में 4 जून को रात 9:00 बजे एक भव्य ऑनलाइन श्री हनुमान चालीसा हवन का आयोजन किया जा रहा है.

इस सामूहिक अनुष्ठान का उद्देश्य

इस विशेष अनुष्ठान की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें शामिल होने के लिए भक्तों को धाम में स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है. वे बागेश्वर धाम के आधिकारिक YouTube चैनल के माध्यम से देश-विदेश में कहीं से भी इसमें लाइव जुड़ सकते हैं. धाम के प्रबंधन के अनुसार इस सामूहिक अनुष्ठान का उद्देश्य लोगों के घरों से नकारात्मक ऊर्जा (बुरी शक्तियों) को दूर करना और उन्हें शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना है.

देश और विदेश से ऑनलाइन जुड़ेंगे भक्त

देश और विदेश दोनों जगहों से श्रद्धालु बागेश्वर धाम के YouTube चैनल के जरिए लाइव जुड़कर इस हवन में हिस्सा ले सकेंगे. शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति पाने की कामना के साथ श्रद्धालु सोशल मीडिया के माध्यम से अपने घर बैठे ही इस हवन से जुड़ेंगे. इस ऑनलाइन हवन में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को कुछ जरूरी चीजें जैसे जौ, घी, चावल, चीनी, दीपक, फूल, अगरबत्ती, कलश (पूजा का पात्र), नारियल, सुपारी, पवित्र लाल धागा (कलावा), रुई की बत्तियां, माचिस और पानी को पहले से ही तैयार रखने की सलाह दी गई है.

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पंडित धीरेंद्र शास्त्री की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम को आधुनिक तकनीक और आध्यात्मिक परंपरा के एक अनूठे संगम के रूप में सराहा जा रहा है. इस पहल के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले श्रद्धालु भी अपने घर बैठे ही धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकेंगे और शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हवन कर सकेंगे.

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