PUBG की लत ने 19 वर्षीय युवक को पहुंचाया अस्पताल, मां के टोकने पर पी ली बालों वाली 'डाई'

Chhatarpur PUBG Game News: ऑनलाइन गेम PUBG की लत एक युवक के लिए जानलेवा साबित होते-होते बची. मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर का है, जहां 19 वर्षीय जितेंद्र यादव पिछले कई महीनों से PUBG और अन्य ऑनलाइन गेम का आदी हो गया था. परिजनों ने बताया कि उसका अधिकांश समय मोबाइल स्क्रीन पर ही बीतता था. पढ़ाई छूट चुकी थी, दोस्तों से मेलजोल कम हो गया था और वह खाने-पीने तक का ध्यान नहीं रखता था.

बताया जा रहा है कि सोमवार रात उसकी मां ने उसे गेम खेलने से मना करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी. यह बात जितेंद्र को इतनी बुरी लगी कि उसने गुस्से और आवेश में घर में रखी निशा डाई पी ली. कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि वह अभी भी चिकित्सकीय निगरानी में है.

नाराज होकर उठाया कदम

जितेंद्र के बड़े भाई गोविंद यादव ने बताया कि उनका भाई मोबाइल और ऑनलाइन गेम का इतना आदी हो गया था कि दिन-रात गेम खेलता रहता था. परिवार के लोग समझाते थे तो वह चिड़चिड़ा हो जाता था. उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन मां ने सिर्फ इतना कहा था कि बेटा पढ़ाई पर भी ध्यान दे, लेकिन इसी बात से नाराज होकर उसने यह कदम उठा लिया. गोविंद ने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को डांटने के बजाय उनसे संवाद करें, उनके दोस्त बनें और धीरे-धीरे मोबाइल की लत छुड़ाने का प्रयास करें.

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गुस्से में डाई का किया सेवन

जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. रवि सोनी ने बताया कि युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था. शुरुआत में मिली जानकारी के मुताबिक, उसने घरवालों द्वारा गेम खेलने से रोके जाने के बाद आवेश में आकर डाई का सेवन कर लिया था. डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत फिलहाल स्थिर है और उपचार जारी है. डॉ. सोनी ने कहा कि आजकल बच्चों में मोबाइल और ऑनलाइन गेम की लत तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में अभिभावकों को बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उन्हें संतुलित जीवनशैली और पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना चाहिए.

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