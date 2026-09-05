छतरपुर में बारिश बनी आफत! मकान और दीवार गिरने से 2 की मौत, 3 बच्चे घायल

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मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है. लगातार हो रही तेज बारिश ने पूरे जिले में जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. निचले इलाकों में पानी भर गया है तो कई जगहों पर आवागमन ठप हो गया है. इसी बीच जिले के दो अलग-अलग क्षेत्रों से बेहद दर्दनाक हादसे सामने आए हैं, जहां जर्जर दीवार और मकान भरभराकर ढह गईं. इन हादसों में मलबे में दबने से दो बुजुर्गों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन मासूम बच्चे घायल हो गए हैं. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है. लगातार बारिश के चलते पुराने और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा और बढ़ गया है.
मकान और दीवार गिरने से 2 की मौत
पहला हादसा गढ़ी मलहरा पुलिस स्टेशन इलाके के सिंदूरकी गांव में हुआ, जहां खेत जा रहे 70 साल के लक्ष्मी प्रसाद राजपूत पर एक जर्जर घर की दीवार गिर गई. इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मलबे में दबने से तीन बच्चे घायल हो गए. दूसरा हादसा बिजावर पुलिस स्टेशन इलाके के धर्मपुरा पहलेपुरा गांव में हुआ. दो दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी का एक घर ढह गया. घर में सो रही 90 साल की कालिया बाई मलबे में दबने से मारी गईं. दोनों घटनाओं की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
एमपी में जारी है भारी बारिश का दौर
बता दें कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है. बाढ़ के पानी में बहने या नदियों और नालों में डूबने की खबरें लगातार आ रही हैं. इसी बीच, मौसम विभाग ने शनिवार को छतरपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. साथ ही, कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके चलते शिवपुरी समेत कई जिलों में स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 6 सितंबर को भी मौसम का सिस्टम सक्रिय रहेगा, हालांकि इंदौर में भारी बारिश की उम्मीद नहीं है. 7 और 8 सितंबर को भी कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
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