MP में सचिव जी का गजब कारनामा, डेढ़ साल में बना डाले 1100 जन्म प्रमाण पत्र

MP News: छतरपुर जिला पंचायत सीईओ ने नौगांव जनपद क्षेत्र में आने वाली महतौल पंचायत के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. क्योंकि उन्होंने जो किया है, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. क्योंकि सचिव जी प्रेमचंद्र रैकवार ने महज डेढ़ साल में ही 1150 जन्म प्रमाण पत्र बना डाले. उनकी आईडी से पिछले डेढ़ साल से लगातार जन्म प्रमाण-पत्र बन रहे थे, ऐसे में जब इसकी जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाली जानकारी मिली है. इस तरह की लापरवाही होने के बाद यह कार्रवाई हुई है, क्योंकि लगातार फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन रहे थे.

छतरपुर जिले का मामला

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महतौल गांव में एक भी मुसलमान परिवार नहीं है, बावजूद इसके इंदौर के एक मुस्लिम परिवार के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र इसी पंचायत से जारी किया गया, इस पर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है. नियमों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के जन्म के एक साल बाद प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित तहसीलदार की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन महतौल के सचिव ने इन सरकारी नियमों को दरकिनार करते हुए दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए. मामले का खुलासा तब हुआ जब इंदौर के गीतानगर निवासी अंजुम खान के बेटे का जन्म प्रमाण पत्र सामने आया. बताया गया कि अंजुम खान के बेटे का जन्म 11 फरवरी 2008 को हुआ था, जबकि महतौल सचिव ने उसका प्रमाण पत्र 24 सितंबर 2025 को जारी किया है.

नौगांव में होगी जांच

जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई की, नौगांव जनपद पंचायत के सीईओ की अगुवाई में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जो सचिव की आईडी से जारी सभी प्रमाण पत्रों की जांच करेगी. सीईओ ने कहा 'महतौल पंचायत सचिव प्रेमचंद्र रैकवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उनकी आईडी से पिछले डेढ़ साल में बने सभी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा रही है. यदि किसी भी फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है, तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी.'

वहीं लापरवाही का यह मामला सामने आने के बाद छतरपुर जिला प्रशासन ने इस घटना के बाद सभी ग्राम पंचायतों में जारी प्रमाण पत्रों की निगरानी बढ़ा दी है, लंबे समय से पंचायतों में लापरवाही और अनियमितता की शिकायतें मिल रही थीं. अब प्रत्येक पंचायत से जारी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन ऑडिट करने की तैयारी की जा रही है.

