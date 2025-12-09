Advertisement
MP में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत, खजुराहो के रिसॉर्ट में खाना खाने के बाद बिगड़ी तबियत

Food Poisoning in MP: छतरपुर जिले के खजुराहो में एक रिसॉर्ट में खाना खाने के बाद कुछ लोगों की तबियत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें तीन लोगों की मौत की खबर आ रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:10 AM IST
MP News: छतरपुर जिले के खजुराहो से फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि यहां एक रिसॉर्ट में खाना खाने के बाद कुछ लोगों की तबियत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने के चलते कुछ लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान तीन लोगों की मौत की बात सामने आ रही है. वहीं 2 लोग फिलहाल बेंटिलेटर पर हैं, इस बात की पुष्टि सीएमएचओ आरपी गुप्ता ने की है, वहीं घटना की जानकारी को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद वीडी शर्मा ने मामले में जांच की बात कही है. 

खजुराहो का मामला 

मामला छतरपुर जिले के खजुराहो का है, जहां सोमवार की शाम को खजुराहो के एक रिसॉर्ट में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने भोजन किया था, लेकिन उसके बाद अचानक से उनकी तबियत बिगड़ गई. अचानक कुछ लोगों की हालत गंभीर हो गई. सभी को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद सभी को झांसी रेफर कर दिया, वहीं इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकि लोगों का ग्वालियर में इलाज जारी है. घटना की गंभीरता को लेकर पुलिस और प्रशासन ने मामले में जांच की बात कही है. 

ये भी पढ़ेंः 4 बच्चों की मौत से बौखलाई महिला, टांगी से पड़ोसी को काट डाला, इस बात का था शक

छतरपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक सभी मरीज फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षणों के साथ लाए गए थे, प्राथमिक उपचार के बावजूद देर रात उनकी स्थिति और नाजुक हो गई, जिसके बाद सभी को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम रिसॉर्ट पहुंच गई, पुलिस ने खाना, पानी और किचन में मौजूद सामग्री के नमूने जब्त किए और स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी. स्वास्थ्य विभाग ने भी भोजन, पानी और किचन की सफाई से जुड़े सभी सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी के वास्तविक कारण की पुष्टि हो सकेगी. प्रशासन ने रिसॉर्ट प्रबंधन को साफ-सफाई और भोजन की क्वालिटी को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं. 

घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय सांसद वीडी शर्मा ने भी मामले में जांच की बात कही है, क्योंकि फिलहाल यह घटना गंभीर और बड़ी बनती जा रही है, जिसमें बड़ी लापरवाही हो सकती है. 

ये भी पढ़ेंः अब ट्रेन में मिलेगा पिज्जा–बर्गर, IRCTC बढ़ा रहा खाने के विकल्प, यहां मिलेगी सुविधा

