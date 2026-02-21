ऐसी औलाद से भगवान बचाए! कलयुगी बेटे ने जिंदा मां-बहन को बताया मृत, हकीकत जान पूरा गांव रह गया सन्न

Chhatarpur Crime News: छतरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. जमीन के बंटवारे को लेकर एक बेटे ने अपनी ही जिंदा मां और बहन को सोशल मीडिया पर मृत घोषित कर दिया. इतना ही नहीं, मां के जीवित रहते हुए मुंडन भी करा लिया. मामला बमीठा थाना क्षेत्र के घूरा गांव का है, जहां एक मां अब इंसाफ की गुहार लगा रही है.

घूरा गांव की रहने वाली पुष्पा शिवहरे ने थाने में लिखित शिकायत देकर बताया कि उनका बेटा भरत शिवहरे जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित कर रहा था. जब उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी बेटी सोनम को दी, तो बेटा और भड़क गया. मामला यहीं नहीं रुका, गुस्से में बेटे ने ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की

मिली जानकारी के मुताबिक, भरत शिवहरे, जो बमीठा थाने के सामने राधा रानी रेस्टोरेंट चलाता है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट raaj@shivhare पर मां पुष्पा शिवहरे और बहन सोनम शिवहरे की तस्वीरें पोस्ट कीं. पोस्ट में लिखा था कि भगवान मेरी मां और बहन की आत्मा को शांति दे. देखते ही देखते यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

जिंदा होने का दिया सबूत

इसके बाद रिश्तेदारों और परिचितों के फोन आने लगे. जिंदा मां को अपनी ही मौत की खबर सुननी पड़ी. सोचिए, जिस मां ने बेटे को जन्म दिया, पाला-पोसा, उसी मां को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़े, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है. लगातार फोन कॉल और तानों से परेशान होकर पुष्पा शिवहरे बमीठा थाने पहुंचीं और बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!