Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3117979
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhछतरपुर

ऐसी औलाद से भगवान बचाए! कलयुगी बेटे ने जिंदा मां-बहन को बताया मृत, हकीकत जान पूरा गांव रह गया सन्न

Chhatarpur News: छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र से सामने आए मामले में जमीन विवाद के चलते एक बेटे ने जिंदा मां और बहन को सोशल मीडिया पर मृत घोषित कर दिया. परेशान मां ने थाने पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhatarpur Crime News
Chhatarpur Crime News

Chhatarpur Crime News: छतरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. जमीन के बंटवारे को लेकर एक बेटे ने अपनी ही जिंदा मां और बहन को सोशल मीडिया पर मृत घोषित कर दिया. इतना ही नहीं, मां के जीवित रहते हुए मुंडन भी करा लिया. मामला बमीठा थाना क्षेत्र के घूरा गांव का है, जहां एक मां अब इंसाफ की गुहार लगा रही है.

घूरा गांव की रहने वाली पुष्पा शिवहरे ने थाने में लिखित शिकायत देकर बताया कि उनका बेटा भरत शिवहरे जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित कर रहा था. जब उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी बेटी सोनम को दी, तो बेटा और भड़क गया. मामला यहीं नहीं रुका, गुस्से में बेटे ने ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की
मिली जानकारी के मुताबिक, भरत शिवहरे, जो बमीठा थाने के सामने राधा रानी रेस्टोरेंट चलाता है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट raaj@shivhare पर मां पुष्पा शिवहरे और बहन सोनम शिवहरे की तस्वीरें पोस्ट कीं. पोस्ट में लिखा था कि भगवान मेरी मां और बहन की आत्मा को शांति दे. देखते ही देखते यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

जिंदा होने का दिया सबूत
इसके बाद रिश्तेदारों और परिचितों के फोन आने लगे. जिंदा मां को अपनी ही मौत की खबर सुननी पड़ी. सोचिए, जिस मां ने बेटे को जन्म दिया, पाला-पोसा, उसी मां को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़े, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है. लगातार फोन कॉल और तानों से परेशान होकर पुष्पा शिवहरे बमीठा थाने पहुंचीं और बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhatarpur news

Trending news

chhatarpur news
ऐसी औलाद से भगवान बचाए! कलयुगी बेटे ने जिंदा मां-बहन को बताया मृत, पूरा गांव हैरान
gwalior news
ग्वालियर वाले ध्यान दें! अगले एक महीने इस रूट पर जाने से बचें, देखें डायवर्जन मार्ग
Indore News Hindi
हनीमून के बहाने शिलांग ले जाकर पति को पहाड़ से ढकेला, खौफनाक साजिश का ऐसे हुआ खुलासा
mp sir news
एमपी में SIR की प्रक्रिया पूरी, अंतिम मतदाता सूची जारी, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
Naxal
सरेंडर के बाद कैसी है एक नक्सली की लाइफ? चैलेंज, पत्नी, राजनीति हर मुद्दे पर की बात
mp government scheme
कमाल की है ये योजना! एमपी के इन छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए मिलेगी मोटी रकम
Korba News
ट्रांसफार्मर फिर कचरा और फिर कार..., आगजनी से मची तबाही; धू-धू कर जल उठी गाड़ी
BJP Yuva Morcha
इंदौर में भिड़े भाजयुमो-कांग्रेस कार्यकर्ता, एक दूसरे पर बरसाए पत्थर-टमाटर...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में RTE नियमों में बड़े बदलाव, सीधे पहली क्लास में मिलेगी एंट्री
gwalior crime news
BJP नेता के फार्म हाउस से जब्त शराब निकली जहरीली, जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा...