कॉलेज की मर्यादा गई तेल लेने, एक से बढ़कर एक धुरंधर बनाते हैं ट्रेंडी रील्स; पढ़ाई नहीं बस चलती यहां रीलबाजी

Chhatarpur News: आजकल रील्स का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लोग जहाँ मौका पा रहे, वहीं मोबाइल निकालकर वीडियो शूट करने लग जा रहे हैं. रील्स शूट करने की यह बीमारी स्कूली और कॉलेज छात्रों में अधिक देखी जा रही है. इसी बीच छतरपुर की यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है. यह चर्चा किसी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रील वीडियो के लिए है. वीडियो में छात्र-छात्राओं को कॉलेज यूनिफॉर्म में कैंपस, क्लासरूम, गलियारों और प्रैक्टिकल लैब में रील्स शूट करते देखा जा रहा है जिसके बाद से कॉलेज प्रबंधन पर बड़े सवाल उठाए गए हैं.

कॉलेज कैंपस या शूटिंग स्पॉट

छतरपुर की यूनिवर्सिटी के वायरल हो रहे रील्स पर लोगों के भर-भरकर कमेंट्स देखे जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह कॉलेज कैंपस है या फिर शूटिंग स्पॉट? सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स बेखौफ बिना किसी डर के कॉलेज यूनिफॉर्म में वीडियो बनाकर उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड कर रहे हैं. इन वीडियोज़ में छात्र ट्रेंडिंग ऑडियो पर एक्टिंग करते दिखाई दे रहे हैं.

क्लास के अंदर ही बन रही रील

हैरानी की बात तो यह है कि कई रील्स ऐसे भी हैं जो भरी क्लास के अंदर बनाए गए हैं. कुछ वीडियो तो लेक्चर हॉल के अंदर, यूनिवर्सिटी भवन की छतों पर शूट किए गए हैं. यूनिवर्सिटी की हर जगह कोई शूटिंग लोकेशन हो (ऐसा प्रतीत हो रहा है). छात्रों की इस नासमझी से न केवल यूनिवर्सिटी का अनुशासन प्रभावित हो रहा है बल्कि पढ़ाई पर भी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साधी चुप्पी

इस सबके बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चुप्पी साध ली है. शिक्षण संस्थान की गरिमा पर उठ रहे सवालों के बीच मैनेजमेंट कुछ बोलने को तैयार नहीं है. छात्रों की ये गतिविधियाँ खुलेआम यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रही हैं, लेकिन अब तक प्रबंधन की ओर से किसी भी तरह की रोक-टोक या चेतावनी जारी नहीं की गई है और शायद यही वजह है कि छात्रों में शैक्षणिक संस्थानों की मर्यादा भंग करने का साहस जुटा है. रिपोर्ट: हरीश गुप्ता, छतरपुर

