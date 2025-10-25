Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2974784
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

कॉलेज की मर्यादा गई तेल लेने, एक से बढ़कर एक धुरंधर बनाते हैं ट्रेंडी रील्स; पढ़ाई नहीं बस चलती यहां रीलबाजी

MP News: रील्स का बढ़ता क्रेज युवाओं में एक नया ट्रेंड बन चुका है, जो अब शैक्षणिक संस्थानों की मर्यादा को भी प्रभावित कर रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि शिक्षण संस्थान की गरिमा पर उठ रहे सवालों के बीच मैनेजमेंट कुछ बोलने को तैयार नहीं है और न ही किसी तरह का रोक-टोक जारी किया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

chhatarpur news
chhatarpur news

Chhatarpur News: आजकल रील्स का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लोग जहाँ मौका पा रहे, वहीं मोबाइल निकालकर वीडियो शूट करने लग जा रहे हैं. रील्स शूट करने की यह बीमारी स्कूली और कॉलेज छात्रों में अधिक देखी जा रही है. इसी बीच छतरपुर की यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है. यह चर्चा किसी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रील वीडियो के लिए है. वीडियो में छात्र-छात्राओं को कॉलेज यूनिफॉर्म में कैंपस, क्लासरूम, गलियारों और प्रैक्टिकल लैब में रील्स शूट करते देखा जा रहा है जिसके बाद से कॉलेज प्रबंधन पर बड़े सवाल उठाए गए हैं.

कॉलेज कैंपस या शूटिंग स्पॉट 
छतरपुर की यूनिवर्सिटी के वायरल हो रहे रील्स पर लोगों के भर-भरकर कमेंट्स देखे जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह कॉलेज कैंपस है या फिर शूटिंग स्पॉट? सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स बेखौफ बिना किसी डर के कॉलेज यूनिफॉर्म में वीडियो बनाकर उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड कर रहे हैं. इन वीडियोज़ में छात्र ट्रेंडिंग ऑडियो पर एक्टिंग करते दिखाई दे रहे हैं.

क्लास के अंदर ही बन रही रील 
हैरानी की बात तो यह है कि कई रील्स ऐसे भी हैं जो भरी क्लास के अंदर बनाए गए हैं. कुछ वीडियो तो लेक्चर हॉल के अंदर, यूनिवर्सिटी भवन की छतों पर शूट किए गए हैं. यूनिवर्सिटी की हर जगह कोई शूटिंग लोकेशन हो (ऐसा प्रतीत हो रहा है). छात्रों की इस नासमझी से न केवल यूनिवर्सिटी का अनुशासन प्रभावित हो रहा है बल्कि पढ़ाई पर भी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साधी चुप्पी 
इस सबके बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चुप्पी साध ली है. शिक्षण संस्थान की गरिमा पर उठ रहे सवालों के बीच मैनेजमेंट कुछ बोलने को तैयार नहीं है. छात्रों की ये गतिविधियाँ खुलेआम यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रही हैं, लेकिन अब तक प्रबंधन की ओर से किसी भी तरह की रोक-टोक या चेतावनी जारी नहीं की गई है और शायद यही वजह है कि छात्रों में शैक्षणिक संस्थानों की मर्यादा भंग करने का साहस जुटा है. रिपोर्ट: हरीश गुप्ता, छतरपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

mp news

Trending news

Korba News
कोरबा में गजब के चोर, रात के अंधेरे में सब्जी व्यापारी के घर घुसे, ले उड़े टमाटर
bhopal news
भोपाल में BJP की देर रात वर्चुअल मीटिंग, टीम हेमंत खंडेलवाल की लगी क्लास, मिली नसीहत
mp news today
MP News Today: एमपी बना देश का नंबर 1 टमाटर उत्पादक राज्य, पढ़िए 25 अक्टूबर की खबरें
ISIS
लैपटॉप, घड़ी, झंडा.. टाइमर बम से ब्लास्ट का प्लान, ISIS आतंकियों के पास क्या मिला?
mp news
MP में यहां हिन्दू बच्चों को योग की आड़ में सिखाए जा रहे नमाज के आसन ? मचा बवाल
bhopal news
नहाए-खाए के साथ छठ महापर्व आज से शुरू, भोपाल में त्योहार की रौनक, 52 घाट सजकर तैयार
Panna news
रंक से राजा बने किसान और मजदूर! एक नहीं, पूरे 3 हीरे निकले खदान से; चमक उठी किस्मत
mp news
भोपाल से दिल्ली अब और करीब! 26 अक्टूबर से नई फ्लाइट शुरू, टिकट होंगे सस्ते!
MP Crime News
बंदूक, फरसा और डंडों से 2 भाइयों की हत्या, तीसरा लड़ रहा जिंदगी के लिए, 7 गिरफ्तार
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ी सर्जरी, 7 IPS अधिकारियों का तबादला, 4 जिलों के बदले SP