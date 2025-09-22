बीजेपी विधायक-छतरपुर SP को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अब CBI जांच की हुई मांग
बीजेपी विधायक-छतरपुर SP को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अब CBI जांच की हुई मांग

Chhatarpur News: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक और छतरपुर जिले के एसपी को नोटिस भेजा है, यह मामला कांग्रेस के तत्कालीन विधायक के ड्राइवर की हत्या से जुड़ा बताया जा रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 03:14 PM IST
बीजेपी विधायक को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
बीजेपी विधायक को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

MP News: छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरविंद पटेरिया और छतरपुर जिले के एसपी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला है, यह मामला राजनगर सीट से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक विक्रम सिंह नातीराजा के ड्राइवर की हत्या से जुड़ा है, 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक के ड्राइवर की गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, इसी मामले में नोटिस जारी किया गया है. मृतक ड्राइवर की पत्नी राजिया अली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर विधायक की गिरफ्तारी नहीं होने पर छतरपुर एसपी की तरफ से जवाब मांगा है. 

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई 

मृतक ड्राइवर की पत्नी राजिया अली की तरफ से इस मामले की सुनवाई कर रहे वकील वरुण ठाकुर की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान राजनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया पर ड्राइवर की हत्या का आरोप लगा था, जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी, मुख्य सचिव, सीबीआई डायरेक्टर और छतरपुर जिले के एसपी को रिपोर्ट के साथ बुलाया है. वहीं विधायक अरविंद पटेरिया को भी नोटिस जारी किया गया है. इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में होगी. 

ये भी पढ़ेंः नरेंद्र तोमर की सीट पर प्रियंका गांधी का प्रोजेक्ट, क्यों चुनी दिमनी विधानसभा सीट

मध्य प्रदेश में मामले ने पकड़ा था तूल 

दरअसल, 17 नवंबर 2023 का यह मामला है. छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक विक्रम सिंह नातीराजा के ड्राइवर सलमान खान की सुबह तीन बजे एक विवाद में मौत हुई थी. मामले में विक्रम सिंह नातीराजा ने बीजेपी विधायक अरविंद पटेरिया समेत 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. तत्कालीन कांग्रेस विधायक का आरोप था कि अरविद पटेरिया के काफिले में शामिल वाहनों ने ड्राइवर सलमान खान की कुचलकर हत्या की है. वहीं इसी मामले में बीजेपी नेता नीरज चतुर्वेदी की शिकायत पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह नातीराजा समेत 12 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था. जिसमें नीरज चतुर्वेदी ने विक्रम सिंह और उनके साथियों पर अरविंद पटेरियां को जान मारने का आरोप लगाया था. 

चुनावी समर में यह मामला जमकर चर्चा में रहा था. कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने इस मामले में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था. पहले यह मामला निचली अदालतों में चला था, लेकिन बाद में मृतक ड्राइवर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. 

सीबीआई जांच की मांग 

वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अरविंद पटेरिया ने कांग्रेस के विक्रम सिंह नातीराजा को हराया था, जिसके बाद अरविंद पटेरिया बीजेपी के विधायक हैं. अब राजिया अली ने यह मामला सीबीआई को सौंपे जाने की मांग भी की है.

ये भी पढ़ेंः राजनीति में Gen-Z की एंट्री! राहुल गांधी को लगा रहे फटकार,क्या है BJP का कार्टून वॉर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

