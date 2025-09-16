खंडित प्रतिमा बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा-भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो

Supreme Court Verdict-सुप्रीम कोर्ट ने खंडित मूर्ति की बहाली की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता ने पूजा के अधिकार की रक्षा और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी.
Jawari Temple Khajuraho-मध्यप्रदेश के खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट लंबी खंडित मूर्ती की बहाली की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि यह मूर्ति मुगलों के आक्रमणों के दौरान खंडित हो गई थी. तब से यह इसी हालात में है. इस मामले में कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार किया है, वहीं याचिकाकर्ता ने फैसले पर नाराजगी जाहिर की है.
'भगवान से प्रार्थना करो'
याचिकाकर्ता ने श्रद्धालुओं के पूजा के अधिकार रक्षा और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की. इस पर चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि जाओ और देवता से खुद कुछ करने के लिए कहो. तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ और प्रार्थना करो. यह एक पुरातात्विक स्थल है और एएसआई को अनुमति देनी होगी. माफ करना.
याचिकाकर्ता ने जताई नाराजगी
कोर्ट के इस फैसले पर याचिकाकर्ता राकेश दलाल ने नाराजगी जताई है. उन्होंने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है. राकेश के अनुसार, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिमा जिस स्थिति में है, उसी में रहेगी. भक्तों को पूजा करनी है तो वे दूसरे मंदिर जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि याचिका में मुगलों के आक्रमण के दौरान खंडित हुई मूर्ति को बदलकर नई मूर्ति स्थापित करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने निराशा जताई है.
मूर्ति का नहीं है सिर
जानकारी के अनुसार, खजुराहो के जवारी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान विष्णु की 7 फीट उंची मूर्ति का सिर नहीं है. कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने इसके जीर्णोद्वार की मांग उठाई है. राकेश दलाल ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भी सौंपा था. मंदिर की प्रतिमा खंडित होने की वजह से इसकी पूजा नहीं की जाती है.
क्यों खास है यह मंदिर
इस मंदिर का निर्माण एक साल पहले चंदेल राजाओं ने कराया था. यह मंदिर अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है. यह मंदिर इसलिए भी खास है कि क्योंकि दुनिया में कहीं भी वामन मंदिर जैसा मंदिर मौजूद ही नहीं है, जहां भगवान विष्णु के इतने अवतारों को दिखाया गया है. मंदिर के गर्भगृह को देखने पर ऐसा लगता है कि यहां पानी भरा है.
