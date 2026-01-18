Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3078816
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में युवक के साथ दरिंदगी! आरोपियों ने की जमकर मारपीट, प्राईवेट पार्ट में भी आईं गंभीर चोटें

Chhatarpur Crime News: मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. चंदला थाना इलाके में एक युवक के साथ तीन युवकों पर मारपीट और सामूहिक रूप से जबरन यौन उत्पीड़न किया है. वहीं पीड़ित युवक का आरोप है, कि तीनों युवकों ने मारपीट की है. वहीं प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोटें आई हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhatarpur Crime News
Chhatarpur Crime News

MP Crime News: छतरपुर के चंदला थाना क्षेत्र से एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने तीन युवकों पर मारपीट करते हुए सामूहिक रूप से जबरन यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं. पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने न केवल उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने का दबाव भी बनाया.

पीड़ित ने बताया कि घटना के दौरान उसे बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसके प्राईवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई हैं. हालत यह है कि वह ठीक से चलने-फिरने में भी दिक्कत हो रही है. किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर पीड़ित अपने घर पहुंचा और उसने अपने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन पीड़ित को लेकर चंदला थाने पहुंचे और पुलिस को लिखित शिकायत लिखाई. पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर मारपीट से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. 

दोबारा मेडिकल की मांग
वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि IPC की धारा 377 हटाए जाने के बाद ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच के आधार पर अन्य प्रासंगिक कानूनी धाराओं में कार्रवाई की जाती है. स्थानीय थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर पीड़ित के परिजन अगले दिन लवकुशनगर एसडीओपी कार्यालय पहुंचे और एक लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष व गंभीर जांच की मांग की. आवेदन में यह भी आग्रह किया गया कि पीड़ित का दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया जाए, ताकि उसकी चोटों और आरोपों की विधिवत पुष्टि हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लैकमेल करने का आरोप
पीड़ित का आरोप है कि तीनों युवक वीडियो के जरिए उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे. फिलहाल तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. मामले को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है. इस संबंध में सीएसपी ने अरुण कुमार सोनी ने बताया कि पीड़ित का एक बार मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है और वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

mp newschhatarpur news

Trending news

mp news
एमपी में 26 IAS अधिकारियों की बदली पोस्टिंग, इंदौर नगर निगम कमिश्नर भी हटाए गए
bhopal news
कथावाचकों को लेकर पूर्व MLA का विवादित बयान, बहन-बेटियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी
Latest satna News
बिना भूकंप बीच सड़क फटी जमीन, 12 फीट ऊंचे पानी के फव्वारे ने मचाई हड़कंप!
bhopal news
इश्क का अंजाम! भोपाल के युवक के साथ राजस्थान में हैवानियत, पेशाब भी पिलाई
mp cm news
दिव्यांग की अपील पर सीएम मोहन का पसीजा दिल, पल भर में IND vs NZ मैच टिकट का इंतजाम
rewa news
रीवा में भगवाधारी युवक पर हमला, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध, कर दी बड़ी मांग
jabalpur news
जबलपुर में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खाना खा रहे 13 मजदूरों को कार ने रौंदा
bhopal news
विवादों में घिरे IAS वर्मा के समर्थन में महाआंदोलन, 50 हजार से ज्यादा लोग पहुंचे
Bilaspur News
मां या बाप...कौन होगा बच्चे की कस्टडी का हकदार? बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
Mandakini river
मौनी अमावस्या पर मंदाकिनी नदी के घटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब...