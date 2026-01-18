एमपी में युवक के साथ दरिंदगी! आरोपियों ने की जमकर मारपीट, प्राईवेट पार्ट में भी आईं गंभीर चोटें

MP Crime News: छतरपुर के चंदला थाना क्षेत्र से एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने तीन युवकों पर मारपीट करते हुए सामूहिक रूप से जबरन यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं. पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने न केवल उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने का दबाव भी बनाया.

पीड़ित ने बताया कि घटना के दौरान उसे बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसके प्राईवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई हैं. हालत यह है कि वह ठीक से चलने-फिरने में भी दिक्कत हो रही है. किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर पीड़ित अपने घर पहुंचा और उसने अपने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन पीड़ित को लेकर चंदला थाने पहुंचे और पुलिस को लिखित शिकायत लिखाई. पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर मारपीट से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है.

दोबारा मेडिकल की मांग

वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि IPC की धारा 377 हटाए जाने के बाद ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच के आधार पर अन्य प्रासंगिक कानूनी धाराओं में कार्रवाई की जाती है. स्थानीय थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर पीड़ित के परिजन अगले दिन लवकुशनगर एसडीओपी कार्यालय पहुंचे और एक लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष व गंभीर जांच की मांग की. आवेदन में यह भी आग्रह किया गया कि पीड़ित का दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया जाए, ताकि उसकी चोटों और आरोपों की विधिवत पुष्टि हो सके.

ब्लैकमेल करने का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि तीनों युवक वीडियो के जरिए उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे. फिलहाल तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. मामले को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है. इस संबंध में सीएसपी ने अरुण कुमार सोनी ने बताया कि पीड़ित का एक बार मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है और वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

रिपोर्टः हरीश गुप्ता, छतरपुर

