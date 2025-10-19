पुलिस भी नहीं बचा सकी...! छतरपुर में दबंगों का आतंक, आदिवासी मजदूर पर बदमाशों ने बरसाए लात-घूंसे

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक आदिवासी मज़दूर की बेरहमी से पिटाई की गई है. मज़दूर को न सिर्फ जलील किया गया है, बल्कि उसे लात, चप्पलों और डंडे से मारा गया है. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान अपराधियों ने खुद अपने मोबाइल से पिटाई का वीडियो बनाया और मज़दूर को धमकाते हुए कहा कि "पुलिस क्या तुम्हें बचा लेगी...". घटनास्थल पर मज़दूर समेत दो बदमाश दिखाई दे रहे हैं, वहीं एक कैमरे के पीछे घटना को सरेआम रिकॉर्ड कर रहा था.

मजदूर को अमानवीय तरीके से पीटा

घटना छतरपुर जिले के पन्ना नाके की है. यहाँ एक नीचले जाति के मज़दूर को अमानवीय तरीके से मारा गया है. दबंगों ने न सिर्फ लात, घूंसों बल्कि डंडों और चप्पलों से मज़दूर को बुरी तरह से पीटा है. मज़दूर के साथ हुई बर्बरता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, जोकि पुलिस का नाम लिए बिना इस कानूनी अपराध को अंजाम दे रहे थे.

मजदूर ने बताई सच्चाई

वीडियो के वायरल होते ही मामला तूल पकड़ लिया. इस दौरान मज़दूर उमेश ने मीडिया से घटना की सारी बात बताई. उमेश ने बताया कि वह उनके यहाँ नौकरी करता है जिसने उसे मारा है, उनके यहाँ पर शराब का कारोबार है. आरोपियों ने उमेश पर आरोप लगाया है कि उसने उनकी शराब पकड़वाई है. वे बार-बार उमेश को डरा-धमका रहे हैं, जिसके चलते उमेश अपने बाल-बच्चों के साथ अपने दोस्त के घर ठहरा हुआ है. बार-बार मारने की धमकी मिल रही है. उमेश ने बताया कि उन अपराधियों पर पहले से ही 25-26 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उन्हें नेतानगरी का संरक्षण मिलता है.

पुलिस ने दिया बयान

पुलिस प्रशासन पर उठ रहे सवालों के बाद सिविल लाइन थाना ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. टीआई सतीश सिंह ने बताया कि मारपीट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस का किसी तरह का दबाव नहीं है. पीड़ित युवक पर जातिवाद के आरोप लगाए गए हैं, पीड़ित का कहना है कि वह छोटी जात का है इसलिए उसकी मारपीट हुई है. वहीं टीआई ने अपराधियों को मिल रहे नेताओं वाले बयान को नकार दिया है. रिपोर्ट: हरीश गुप्ता, छतरपुर

