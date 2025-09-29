बाबा बागेश्वर के दरबार में लगाया ऐसा सुर, आदिवासी सिंगर की जादुई आवाज के लोग हुए दीवाने, बड़ी कंपनियों से मिले ऑफर

Amit Dhurve Viral Singer Bageshwar Dham: आप सभी को रानू मंडल तो याद होंगी. किस तरीके से उनकी गायकी ने बड़े-बड़े कलाकारों को भी अपने सुरों का दीवाना बना दिया था. स्टेशन पर गाने वाली रानू मंडल को बड़ा प्लेटफॉर्म भी ऑफर हुआ था. कुछ ऐसा ही मामला छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से सामने आया है. धाम में प्रस्तुति देने के बाद आदिवासी गायक अमित धुर्वे की किस्मत चमक गई है. दरबार में उसने ऐसा सुर लगाया कि देश-विदेश की बड़ी-बड़ी म्यूजिक कंपनियों से उन्हें ऑफर आ रहे हैं.

आदिवासी सिंगर अमित धुर्वे की जागी किस्मत

नवरात्रि के अवसर पर हर बार की तरह बागेश्वर धाम में भी माता का दरबार लगा हुआ है. यहाँ पंडित धीरेंद्र शास्त्री मौजूद भक्तों को माता की महिमा का बखान सुना रहे हैं. इसी दौरान 22 सितंबर को अमित धुर्वे नाम के आदिवासी सिंगर ने लाखों भक्तों के सामने भजन की इतनी शानदार प्रस्तुति दी कि पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा. अमित की गायकी से प्रसन्न हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उस दिन की पूरी चढ़ावे की राशि अमित के नाम कर दी.

चंद मिनटों में वायरल हुआ वीडियो

अमित की भजन गायकी का वीडियो जब बागेश्वर धाम के चैनल पर प्रसारित हुआ तो कमेंट्स में तारीफों की बहार छा गई. हर एक आदमी अमित की तारीफ कर रहा था. चंद मिनटों में वह वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि देश के कोने-कोने से प्रशंसकों के कॉल आने लगे. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भी अमित को अपने मंच पर बुला उन्हें आशीर्वाद दिया.

महेश्वर से महानगर तक का सफर

अमित खरगोन के महेश्वर नगर के रहने वाले हैं. उनका पूरा परिवार नर्मदा के किनारे बसा हुआ है. दादा के समय से उनका परिवार संगीत से जुड़ा है, हारमोनियम सुधारना उनका पैतृक काम है. हालाँकि, उनकी आवाज ने उन्हें महेश्वर की नगरी से महानगर तक पहुंचाया है. वीडियो वायरल होते ही अमित को हजारों फोन कॉल आ रहे हैं. हाल ही में उन्हें एक निजी म्यूजिक चैनल ने भजन रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया है.

