Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2941400
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बाबा बागेश्वर के दरबार में लगाया ऐसा सुर, आदिवासी सिंगर की जादुई आवाज के लोग हुए दीवाने, बड़ी कंपनियों से मिले ऑफर

MP News: महेश्वर के आदिवासी गायक अमित धुर्वे की किस्मत एक पल में चमक गई है. इसके पीछे कोई लक नहीं, बल्कि उनकी मेहनत है. बागेश्वर धाम में भजन प्रस्तुति के बाद अमित ऐसे वायरल हुए हैं कि उन्हें बड़े-बड़े म्यूजिक लेबल से भजन रिकॉर्डिंग के लिए कॉल आ रहे हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 29, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

amit dhurve viral singer
amit dhurve viral singer

Amit Dhurve Viral Singer Bageshwar Dham: आप सभी को रानू मंडल तो याद होंगी. किस तरीके से उनकी गायकी ने बड़े-बड़े कलाकारों को भी अपने सुरों का दीवाना बना दिया था. स्टेशन पर गाने वाली रानू मंडल को बड़ा प्लेटफॉर्म भी ऑफर हुआ था. कुछ ऐसा ही मामला छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से सामने आया है. धाम में प्रस्तुति देने के बाद आदिवासी गायक अमित धुर्वे की किस्मत चमक गई है. दरबार में उसने ऐसा सुर लगाया कि देश-विदेश की बड़ी-बड़ी म्यूजिक कंपनियों से उन्हें ऑफर आ रहे हैं.

आदिवासी सिंगर अमित धुर्वे की जागी किस्मत
नवरात्रि के अवसर पर हर बार की तरह बागेश्वर धाम में भी माता का दरबार लगा हुआ है. यहाँ पंडित धीरेंद्र शास्त्री मौजूद भक्तों को माता की महिमा का बखान सुना रहे हैं. इसी दौरान 22 सितंबर को अमित धुर्वे नाम के आदिवासी सिंगर ने लाखों भक्तों के सामने भजन की इतनी शानदार प्रस्तुति दी कि पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा. अमित की गायकी से प्रसन्न हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उस दिन की पूरी चढ़ावे की राशि अमित के नाम कर दी.

चंद मिनटों में वायरल हुआ वीडियो
अमित की भजन गायकी का वीडियो जब बागेश्वर धाम के चैनल पर प्रसारित हुआ तो कमेंट्स में तारीफों की बहार छा गई. हर एक आदमी अमित की तारीफ कर रहा था. चंद मिनटों में वह वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि देश के कोने-कोने से प्रशंसकों के कॉल आने लगे. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भी अमित को अपने मंच पर बुला उन्हें आशीर्वाद दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

महेश्वर से महानगर तक का सफर
अमित खरगोन के महेश्वर नगर के रहने वाले हैं. उनका पूरा परिवार नर्मदा के किनारे बसा हुआ है. दादा के समय से उनका परिवार संगीत से जुड़ा है, हारमोनियम सुधारना उनका पैतृक काम है. हालाँकि, उनकी आवाज ने उन्हें महेश्वर की नगरी से महानगर तक पहुंचाया है. वीडियो वायरल होते ही अमित को हजारों फोन कॉल आ रहे हैं. हाल ही में उन्हें एक निजी म्यूजिक चैनल ने भजन रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

amit dhurve viral singer

Trending news

mp news
MP में गरबा खेलते-खेलते मौत, बॉलीवुड गाने पर नाच रही महिला अचानक गिरी, तोड़ा दम
Chhindwara News
एमपी में फैली रहस्यमई बीमारी! किडनी फेल होने से 22 दिन में 4 बच्चों की मौत
mp news
बिहार चुनाव में BJP का MP मॉडल, पार्टी ने दिग्गजों को सौंपी जिम्मेदारी, ये नाम शामिल
mp news
सड़क किनारे बसे गांवों की खुली किस्मत, अब दोगुनी कीमत पर बिकेगी जमीन, इतनी है लागत
Burhanpur News Hindi
घोर कलयुग! चुपचाप अस्पताल के बाथरूम में बेटी को दिया जन्म, फिर छत से नीचे फेंका
mp news
मंदिर के आसपास मिले तो उनकी ठुकाई करो...साध्वी प्रज्ञा ने किसे लेकर दिया भड़काऊ बयान
mp news
MP में गूंजेगा 'जय लंकेश'! राम-रावण की सेनाओं में होगा पत्थर युद्ध,रावण की होगी पूजा
Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ HC का रजत जयंती समारोह, CM साय और राज्यपाल रमेन डेका ने गिनाई उपलब्धियां
indore news
टीम इंडिया की जीत पर जोरदार जश्न, ढोल की थाप पर थिरके इंदौरी,सड़कों पर लहराया तिरंगा
mp news
प्राइवेट स्कूलों के खाते में ट्रांसफर होंगे 489 करोड़, लाखों छात्रों को होगा फायदा
;