अंजली और मोहिनी ने एक दूसरे से रचाई शादी, बागेश्वर धाम में ली सात जन्मों की कसमें; परिजनों ने थाने में काटा बवाल

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर से समलैंगिक प्रेम विवाह का मामला सामने आया है. यहां दो युवतियां पिछले पांच वर्षों से एक-दूसरे के संपर्क में थीं और शादी रचाना चाहती थी. 12 जनवरी को दोनों बागेश्वर धाम पहुंची जहां दोनों ने एक दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया. युवती के घर वालों को ये बात पसंद नहीं आई जिसके बाद से ये मामला अब थाने पहुंच गया है.

अंजली और मोहिनी ने रचाई शादी

मिली जानकारी के अनुसार अंजली रैकवार (उम्र 23 वर्ष) और मोहिनी कुशवाहा (उम्र 21 वर्ष) ने एक दूसरे से शादी रचाई है. दोनों युवतियों में पिछले 5 वर्षों से प्रेम संबंध था और पूरी सूझ-बूझ के साथ दोनों ने बागेश्वर धाम में एक दूसरे का हाथ थामा है. हालांकि आज जब दोनों युवतियां सिविल लाइन थाने पहुंची तो कहानी ने दूसरा ही एंगल मोड़ लिया है.

परिजन शादी से खुश नहीं

मोहिनी कुशवाहा के परिवार वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है. उन्होंने इस रिश्ते पर सख्त ऐतराज जताया है. दोनों युवतियों ने थाने में अपनी सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया को लेकर आवेदन दिया है. अंजली का कहना है कि मोहिनी के परिजनों ने उसे घर ले जाने की नीयत से सिविल लाइन थाने ले गए. जहां दोनों परिजनों के बीच जमकर हंगामा हुआ है.

कोई लिखिता शिकायत दर्ज नहीं

सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि अंजली कैसे मोहिनी का हाथ खींच रही है जबकी मेहिनी के घरवाले उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं. दोनों युवतियों के परिजन उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं लेकिन अंजली और मोहिनी साथ रहना चाहते हैं. वीडियो में ये भी देखा गया कि कैसे परिजन अपनी बाईक मे बैठाकर युवती को घर ले गए है. सीएसपी, अरूण सोनी का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से अभी लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है. मामले की पूरी जांच की जा रही है कानून के दायरे में रहकर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट: दीपेश शाह

