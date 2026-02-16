दो मुस्लिम चचेरी बहनों ने हिंदू चचेरे भाइयों से रचाई शादी, 7 दिन से थीं लापता अब जारी किया वीडियो; कहा- मायके वालों थोड़ा संभल कर...

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये खबर आपको दंग कर देगी. यहां दो चचेरी मुस्लिम बहनों ने दो हिंदू चचेरे भाईयों से शादी की है. दोनों युवतियां करीब 7 दिन से लापता थी जिसके बाद अब उनका वीडियो सामने आया है. वीडियो में वे बताती नजर आ रही कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है. दोनों ने हिंदू धर्म को अपनाते हुए शादी रचाई है. उन्होंने आगे कहा कि वे सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहना चाहती हैं.

बहनों ने अपनाया हिंदू धर्म

मामला छतरपुर के नौगांव का है जहां दो इस्लाम धर्म की बहनों ने हिंदू धर्म अपनाया है और वजह है शादी. दोनों बहनें 9 फरवरी को बैंक से पैसा निकालने के लिए घर से बाहर निकली थी लेकिन फिर वापस घर नहीं लौटी. इस दौरान युवतियों के घरवालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और कहा कि उनकी बेटी नाबालिग है घर नहीं लौटी हैं हमें अपहरण की आशंका है.

अपनी मर्जी से की है शादी

रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही जिसके बाद से परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए और मामला ज्यादा गंभीर हो गया. इधर रविवार को दोनों बहनों ने वीडियो जारी किया जिसके बाद ममाले से पर्दा उठा. बहनों ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से दो हिंदू चचेरे भाइयों से शादी की है. उन्होंने ये कदम अपनी मर्जी से उठाया है. उन्होंने अपना धर्म भी बदला है और वे बालिग हैं. उन्होंने कहा कि वे अपने पतियों के साथ सुरक्षित हैं.

मायके वालों को दी चेतावनी

वीडियों में दोनों बहनों ने अपने मायकों वालों से स्पष्ट कहा है कि उन्हें और उनके पतियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाए. खासकर के मायके वालों को चेतावनी दी जारी है कि अगर हमें या हमारे ससुराल वालों को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मायके पक्ष की होगी. वहीं दोनों बहनों ने पुलिस से भी अपने लिए सुरक्षा मांगी है कि उन्हें जान से मारने की काफी धमकियां मिल रही हैं इसलिए पुलिस उन्हें सुरक्षित करे.