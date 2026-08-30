/इंजेक्शन लगते ही 10 मिनट में मरीज की मौत, छतरपुर के अस्पताल में परिजनों ने किया जमकर बवाल, डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

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मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सिविल लाइंस क्षेत्र अंतर्गत बिजावर रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज में लापरवाही और एक मरीज की संदिग्ध मौत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मरीज अपनी पत्नी के साथ अस्पताल सिर्फ ड्रेसिंग बदलवाने गया था, क्योंकि तीन दिन पहले ही उसकी सर्जरी हुई थी. मृतक की पत्नी का आरोप है कि डॉक्टर ने पट्टी करने के दौरान मरीज को एक इंजेक्शन लगाया. इसके ठीक दस मिनट बाद ही मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. इस घटना से हड़कंप मच गया है.परिजनों ने मामले की पूरी जांच और दोषी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कहा है कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है. वहीं छतरपुर CSP के अनुसार, मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत का असली कारण पता चल पाएगा.
अस्पताल के बाहर भारी हंगामा
पति की अचानक मौत से सदमे में आए परिवार ने गुस्से में आकर अस्पताल के बाहर भारी हंगामा किया. पत्नी का आरोप है कि जब उसने डॉक्टर से मदद की गुहार लगाई, तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया. इस हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें परिवार के सदस्य डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं.
PM रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
जानकारी के मुताबिक, यह घटना बिजावर रोड पर स्थित निजी अस्पताल की है. मृतक की पत्नी का आरोप है कि उनके पति की तीन दिन पहले सर्जरी हुई थी और वे अस्पताल सिर्फ ड्रेसिंग बदलवाने गए थे. उनका कहना है कि डॉक्टर ने ड्रेसिंग के साथ एक इंजेक्शन भी लगाया और इंजेक्शन लगने के दस मिनट के अंदर ही उनके पति की मौत हो गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने डॉक्टरों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी. दुखी और रोती हुई पत्नी का कहना है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर उनके पति की जान ले ली, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई. परिवार की शिकायत के बाद मामले की जांच का भरोसा दिया गया है. वहीं, CSP ने कहा कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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