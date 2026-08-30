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इंजेक्शन लगते ही 10 मिनट में मरीज की मौत, छतरपुर के अस्पताल में परिजनों ने किया जमकर बवाल, डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

Chhatarpur News: छतरपुर में बिजावर रोड पर स्थित एक निजी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने भारी हंगामा किया. इस घटना में मृतक की पत्नी ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाकर पति को मारने का गंभीर आरोप लगाया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 30, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:41 PM IST
इंजेक्शन लगते ही 10 मिनट में मरीज की मौत, छतरपुर के अस्पताल में परिजनों ने किया जमकर बवाल, डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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