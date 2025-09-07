Chandra Grahan 2025: चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें? धीरेंद्र शास्त्री से जानिए मंत्र सिद्धि के उपाय

Lunar Eclipse Sutak Period: आज यानी 07 सितंबर को साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्रग्रहण लग चुका है. यह चंद्रग्रहण भारत में भी दृश्यमान है. चंद्रग्रहण का सूतक दोपहर 12 बजकर 59 मिनट से ही शुरू हो चुका है. इन सबके बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने चंद्र ग्रहण को लेकर एक वीडियो जारी किया है. जिसमे चंद्र ग्रहण से होने वाले दोष लाभ बताये. उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय घर से बाहर न निकलें और किसी भी तरह के विवाद में न पड़ें. शास्त्री ने भक्तों को ग्रहण के दौरान पूजा-अर्चना करने और राम नाम का जाप करने की सलाह दी है.

जानिए ग्रहण के दौरान कैसे पाएं सिद्धि

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि ग्रहण 7 सितंबर को रात 9:57 बजे शुरू हो गया है. जो 8 सितंबर को रात 1:26 बजे समाप्त होगा. ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, गुरु मंत्र या अपने आराध्य का मंत्र जपने से कई गुना अधिक फल मिलता है. धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि यदि कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, तो ग्रहण के दौरान जाप करने से वह सिद्ध हो सकता है. धीरेंद्र शास्त्री के मुताबिक, यदि कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, तो ग्रहण के दौरान आप खुले आसमान के नीचे पूर्ण मनोयोग से मंत्र जाप करके सिद्धि पा सकते हैं. वहीं, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है, तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का जाप कर सकते हैं.

चंद्रग्रहण के मध्य में करें जाप

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि चंद्रग्रहण के मध्य में आज आप चंद्रमा के दर्शन अलग तरीके से करेंगे या तो तांबे जैसे दिखेगा या काला दिखेगा. चंद्रग्रहण के मध्य में जो भी मंत्र जप किया जाता है, वो अनंत गुन फलदायी होता है. जो मंत्र आपको सिद्ध ना हो रहा वो ग्रहण के मध्य में किया जाए तो अवश्य सिद्ध होगा.

चंद्रग्रहण में क्या करें और क्या ना करें

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बीमार लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. भोजन ना करें. विशेष परिस्थिति में तुलसी दल डालकर भोजन कर सकते हैं. ग्रहण के दौरान किसी से द्वेष ना करें और मूर्तियों को स्पर्श ना करें. इस दौरान झूठ बिल्कुल ना बोलें.

