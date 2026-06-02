शादी के 12 साल बाद पत्नी ने डंडों से पीट-पीटकर की पति की हत्या, फिर खुद पहुंची थाने

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां लगातार घरेलू झगड़ों से तंग आकर एक पत्नी ने अपने 30 वर्षीय पति की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. शादी के 12 साल बाद भी पति-पत्नी के बीच अनबन बनी रहती थी और शराब के आदी पति द्वारा की जाने वाली शारीरिक हिंसा के कारण तलाक को लेकर बातचीत चल रही थी. अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी बिना किसी डर के सीधे सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन गई और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला को हिरासत में ले लिया है.

परिजनों के अनुसार दीनदयाल शराब के नशे में अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था. इसी तनाव के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गुस्से में आकर पत्नी ने अपने पति पर डंडे से बार-बार वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

खुद चलकर थाने पहुंची आरोपी पत्नी

हत्या के बाद आरोपी पत्नी बेखौफ होकर खुद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन गई और सरेंडर कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है, मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

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शादी के 12 साल बाद खूनी अंत

पुलिस के अनुसार दोनों की शादी को 12 साल हो चुके थे. पति दीनदयाल अपने ससुराल में ही रह रहा था. उनके दो छोटे बच्चे हैं. पति-पत्नी के बीच आपस में अच्छे संबंध नहीं थे. पति शराब के नशे में रोज़ाना अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिस वजह से उनके बीच तलाक को लेकर भी बातचीत होने लगी थी. घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन इंचार्ज (TI) मौके पर पहुंच गए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है. एक फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं.

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