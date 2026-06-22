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छतरपुर में पहाड़ पर मिला महिला का शव, मई में हुई थी शादी, दहेज प्रताड़ना का आरोप

Chhatarpur News: छतरपुर के महाराजपुर पुलिस स्टेशन इलाके के गोरारी गांव में चिटा पहाड़ पर एक नवविवाहिता महिला का शव संदिग्ध हालात में मिला. मृतका की शादी 5 मई को खजुराहो में हुई थी.

Written ByHarish GuptaEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 22, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:11 PM IST
छतरपुर में पहाड़ पर मिला महिला का शव, मई में हुई थी शादी, दहेज प्रताड़ना का आरोप

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Harish Gupta

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हरीश गुप्ता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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