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Chhatarpur News: मध्य प्रदेश में दहेज से जुड़ी वजहों से महिलाओं की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे. छतरपुर के महाराजपुर पुलिस थाना इलाके में एक नया मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है. यहां एक नवविवाहिता महिला का शव संदिग्ध हालात में मिला. दरअसल पुलिस को गोरारी ग्राम पंचायत के चिटा पहाड़ इलाके में शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.
5 मई को खजुराहो में हुई थी शादी
जानकारी के मुताबिक रिंकी पाल की शादी पिछले महीने 5 मई को खजुराहो के रहने वाले भगवानदास पाल से हुई थी. शादी के बाद वह कुछ दिन पहले ही गोरारी में अपने मायके आई थीं. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रिंकी पाल ने महाराजपुर पुलिस स्टेशन में अपने परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद वह लापता हो गईं. उनके परिवार ने शनिवार को महाराजपुर पुलिस स्टेशन में उसकी लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद परिवार को खबर मिली कि रिंकी का शव गोरारी के चिटा पहाड़ पर पड़ा है.
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और उसे महाराजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने पोस्टमार्टम किया. शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि शव लगभग दो दिन पुराना है. घटना की जानकारी ससुराल वालों को भी दी गई. हालांकि अंतिम संस्कार को लेकर दोनों परिवारों के बीच मतभेद हो गए. जानकारी के अनुसार ससुराल पक्ष द्वारा वहीं अंतिम संस्कार करने की बात कही गयी। जबकि मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल में अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई.
दहेज प्रताड़ना का आरोप
मृतक महिला की मां ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उनकी बेटी को परेशान किया और उसके साथ मारपीट की थी. मौत की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.
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