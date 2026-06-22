5 मई को खजुराहो में हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक रिंकी पाल की शादी पिछले महीने 5 मई को खजुराहो के रहने वाले भगवानदास पाल से हुई थी. शादी के बाद वह कुछ दिन पहले ही गोरारी में अपने मायके आई थीं. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रिंकी पाल ने महाराजपुर पुलिस स्टेशन में अपने परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद वह लापता हो गईं. उनके परिवार ने शनिवार को महाराजपुर पुलिस स्टेशन में उसकी लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद परिवार को खबर मिली कि रिंकी का शव गोरारी के चिटा पहाड़ पर पड़ा है.