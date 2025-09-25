Advertisement
हे भगवान! 21वीं सदी में भी बोझ बन रहीं बेटियां, तीन बच्चियों संग दर-दर भटक रही छतरपुर की महिला

Chhatarpur News: छतरपुर के बुंदेलखंड इलाके में एक महिला को सिर्फ बेटियां होने पर घर से निकाल दिया गया. पति ने दूसरी शादी कर ली और अब महिला अपनी तीनों बेटियों के साथ न्याय की गुहार लगा रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:32 PM IST
Chhatarpur Domestic Violence News: मध्य प्रदेश में आज भी कई इलाके ऐसे हैं, जहां पर बेटियों का जन्म अभिशाप माना जाता है. ऐसा ही ताजा मामला छतरपुर से सामने आया है, जहां एक महिला को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया गया क्योंकि वह बेटा को जन्म नहीं दे पाई. महिला की तीन बेटियां हैं और पति को बेटा चाहिए था. बेटे की चाह में उसने पत्नी को ताने मार-मारकर घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली. अब बेबस महिला अपनी तीनों बेटियों को लेकर न्याय की गुहार लगाने छतरपुर SP कार्यालय पहुंची.

पीड़िता का कहना है कि "उसकी शादी 2019 में यूपी के महोबा जिले के खैरारी गांव में हुई थी. शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन पहली बेटी के जन्म के बाद पति का रवैया बदल गया. मारपीट और ताने शुरू हो गए. दूसरी बेटी के जन्म के बाद प्रताड़ना और बढ़ गई. तीसरी बेटी पैदा होते ही पति ने उसे मायके भेज दिया और फिर कभी वापस नहीं बुलाया."

पति पर लगाए आरोप
महिला ने रोते हुए कहा, "इसमें मेरा क्या दोष, सब तो भगवान की देन है." उसने आरोप लगाया कि उसका पति साफ कहता था कि जब तक बेटा नहीं होगा, वह संतुष्ट नहीं होगा. इसी कारण उसने दूसरी शादी कर ली और अब वह उसे और बेटियों को अपनाने से इनकार कर रहा है. महिला ने कहा कि अब वह न्याय की आस लेकर दर-दर भटक रही है.

पुलिस ने क्या कहा ?
इस मामले में पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत मिलने पर पहले परिवार को समझाइश दी जाएगी. अगर पति और ससुराल वाले नहीं माने तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नौगांव थाना प्रभारी ने बताया कि जैसे ही SP कार्यालय से आवेदन पहुंचेगा, पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छतरपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

